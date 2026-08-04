Kao kompanija u većinskom vlasništvu Telekoma Srbija, m:tel predstavlja jedan od najznačajnijih privrednih mostova između Srbije i Republike Srpske. Upravo kroz društveno odgovorne projekte, koji unapređuju kvalitet života lokalnog stanovništva i doprinose očuvanju nacionalnog, kulturnog i duhovnog identiteta, potvrđuje se trajna povezanost srpskog naroda sa obe strane Drine.



Povodom obeležavanja krsne slave kompanije, Svetog proroka Ilije, generalna direktorka kompanije m:tel Jelena Trivan, u manastiru Sase kod Srebrenice, uručila je donaciju koja će služiti za nabavku solarnih panela, čime će biti unapređeno snabdevanje električnom energijom ovog značajnog manastirskog kompleksa. Ova aktivnost nastavak je višegodišnje tradicije pomoći svetinjama Srpske pravoslavne crkve, koju kompanija neguje kroz obeležavanje svoje krsne slave. Manastir Sase, jedna od najznačajnijih srednjovekovnih svetinja ovog kraja, dobio je podršku koja će doprineti njegovom daljem razvoju i očuvanju.







Istovremeno, u Novoj Topoli kod Gradiške otvoreno je moderno dečije igralište izgrađeno zahvaljujući donaciji kompanije m:tel. Smešteno uz Dom kulture „Srbija“, čiju je izgradnju finansirala Vlada Republike Srbije, novo igralište predstavlja dodatni sadržaj namenjen najmlađima i još jedan primer ulaganja u budućnost lokalnih zajednica.



Ovi projekti potvrđuju opredeljenost kompanije da, pored razvoja savremenih telekomunikacionih usluga, ulaže i u ljude, porodice, obrazovanje, kulturu i očuvanje vrednosti koje povezuju Srbiju i Republiku Srpsku. Kao deo Telekom Srbija grupe, m:tel će i u narednom periodu nastaviti da podržava inicijative od značaja za srpski narod i razvoj zajednica u kojima posluje.



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