Obustavljena kompletna proizvodnja u fabrikama Dačije i Forda do 19. avgusta u Rumuniji

On je rekao da je odluka dve automobilske kompanije već jutros smanjila potrošnju električne energije u zemlji za oko 200 megavata, dodajući da će i druge kompanije dobrovoljno smanjiti potrošnju, prenosi Libertatea.

Rumunski premijer je zahvalio kompanijama koje su se već uključile u mere štednje, navodeći da se efekti prvih koraka vide kroz smanjenje ukupne potrošnje električne energije, piše Tanjug.

Odluka je doneta u trenutku pojačanog pritiska na energetski sistem Rumunije, dodatno povećanog zbog obustave rada reaktora u nuklearnoj elektrani Černavoda usled izuzetno niskog vodostaja Dunava.

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