EUR EUR 117,02 117,37din 117,73
USD USD 101,67 101,98din 102,28
CAD CAD 72,38 72,60din 72,82
AUD AUD 71,34 71,56din 71,77
GBP GBP 136,45 136,86din 137,27
CHF CHF 125,45 125,83din 126,21
KURSNA LISTA

Svet

Obustavljena kompletna proizvodnja u fabrikama Dačije i Forda do 19. avgusta u Rumuniji

Rumunski premijer Ilije Boložan izjavio je danas da su rumunski proizvođači automobila Dacia (u vlasništvu francuskog Renaulta) i Ford privremeno obustavili proizvodnju do 19. avgusta, čime su dobrovoljno smanjili potrošnju električne energije u trenutku kada se zemlja suočava sa problemima u snabdevanju strujom.

Autor:  Stanko Stamenković
04.08.2026.10:43
0
Obustavljena kompletna proizvodnja u fabrikama Dačije i Forda do 19. avgusta u Rumuniji
Foto: punghi / Shutterstock.com
Koje pločice treba izbeći po svaku cenu - iskusni majstor upozorava na veliku grešku
Foto: Parilov / Shutterstock.com
 Koje pločice treba izbeći po svaku cenu - iskusni majstor upozorava na veliku grešku
Prethodna vest
Jedno je sigurno, Evropa uvodi digitalni evro - plaćanja moguća i bez interneta
Foto:Koshiro K / Shutterstock.com
 Jedno je sigurno, Evropa uvodi digitalni evro - plaćanja moguća i bez interneta
Sledeća vest

On je rekao da je odluka dve automobilske kompanije već jutros smanjila potrošnju električne energije u zemlji za oko 200 megavata, dodajući da će i druge kompanije dobrovoljno smanjiti potrošnju, prenosi Libertatea.

Rumunski premijer je zahvalio kompanijama koje su se već uključile u mere štednje, navodeći da se efekti prvih koraka vide kroz smanjenje ukupne potrošnje električne energije, piše Tanjug.

Odluka je doneta u trenutku pojačanog pritiska na energetski sistem Rumunije, dodatno povećanog zbog obustave rada reaktora u nuklearnoj elektrani Černavoda usled izuzetno niskog vodostaja Dunava.

BONUS KLIP Pogledajte vesti o EXPO2027:

Expo

Za najnovije biznis vesti iz Srbije i sveta, pratite nas na TiktokuFejsbuku i na našoj Instagram stranici.

Ford Rumunija obustava rada Dačija štednja struje

Povezane vesti

Rumunija ukida vinjete za kamione - novi sistem naplate stupa na snagu 31. avgusta
Foto:nblx/Shutterstock

Rumunija ukida vinjete za kamione - novi sistem naplate stupa na snagu 31. avgusta

14:17 | 0
Dunav se pregrejao - Rumunija gasi nuklearni reaktor
Foto: Kristian D. Hansen / Shutterstock.com

Dunav se pregrejao - Rumunija gasi nuklearni reaktor

11:12 | 0
Mislila je da je običan kamen, a držala je pravo bogatstvo na vratima - vredi milione
Damian Pawlos/Shutterstock

Mislila je da je običan kamen, a držala je pravo bogatstvo na vratima - vredi milione

18:36 | 0
Dali ljudima otkaze zbog veštačke inteligencije, a sada ih mole da se vrate na posao
Foto: Shutterstock / Frame Stock Footage

Dali ljudima otkaze zbog veštačke inteligencije, a sada ih mole da se vrate na posao

09:48 | 0
Može da uštedi na struji do par hiljada dinara - otkrijte tajno dugme na klimi
Foto: Pixabay

Može da uštedi na struji do par hiljada dinara - otkrijte tajno dugme na klimi

12:36 | 0
Komentari (0)

Svet

Alarm iz Berlina - giganti zatvaraju pogone, svakog meseca se ugasi 15.000 radnih mesta
Foto: TIMUR BATYRSHIN / Shutterstock.com

Alarm iz Berlina - giganti zatvaraju pogone, svakog meseca se ugasi 15.000 radnih mesta

12:40 Svet
Bilans požara u Evropi - skoro pola miliona hektara zemljišta, šteta preko tri milijarde evra 
Foto:Ververidis Vasilis/Shutterstock

Bilans požara u Evropi - skoro pola miliona hektara zemljišta, šteta preko tri milijarde evra 

11:38 Svet
Novi život nemačke vojne industrije - na redu je gradnja ratnih brodova
Foto: Wojciech Wrzesien / Shutterstock.com

Novi život nemačke vojne industrije - na redu je gradnja ratnih brodova

09:40 Svet
Tramp na udaru – 25 država ga tužilo zbog jedne odluke
Foto:Alexandros Michailidis /editorial/ Shutterstock.com

Tramp na udaru – 25 država ga tužilo zbog jedne odluke

09:14 Svet
Nakon nestanka struje, Kuba je uspela da pokrene tri elektrane
Foto: Shutterstock

Nakon nestanka struje, Kuba je uspela da pokrene tri elektrane

07:30 Svet
Nemačka menja penzioni sistem - stižu velike promene
Anna Fevraleva/shutterstock.com

Nemačka menja penzioni sistem - stižu velike promene

19:57 Svet
Epl ponovo najvrednija kompanija - da li Envidija ipak ima bolju strategiju za veštačku inteligenciju?
Editorial/onapalmtree/shutterstock.com

Epl ponovo najvrednija kompanija - da li Envidija ipak ima bolju strategiju za veštačku inteligenciju?

19:17 Svet
Evropa sprema električni automobil za 15.000 evra - stiže odgovor na kinesku dominaciju
Editorial/columbo.photog/shutterstock.com

Evropa sprema električni automobil za 15.000 evra - stiže odgovor na kinesku dominaciju

18:02 Svet
Milijarde od Svetskog prvenstva i plata iz snova - kako je propao Infantinov poslovni plan
Editorial/fifg/shutterstock.com

Milijarde od Svetskog prvenstva i plata iz snova - kako je propao Infantinov poslovni plan

15:11 Svet
Kuba ponovo u mraku - čitava zemlja bez struje, potpuni kolaps elektroenergetske mreže
Foto:arafatmyt / Shutterstock.com

Kuba ponovo u mraku - čitava zemlja bez struje, potpuni kolaps elektroenergetske mreže

14:34 Svet

Najnovije

Najčitanije

1min

Penzija iz dva dela, PIO fond objasnio proceduru - kako da spojite godine rada u Srbiji i inostranstvu

5min

Alarm iz Berlina - giganti zatvaraju pogone, svakog meseca se ugasi 15.000 radnih mesta

25min

Kuća sa 18 ari placa prodaje se za 28.000 evra - nalazi se na 500 metara od reke, smeštaj ulazi u cenu

48min

JANAF dobio licencu za transport nafte ka NIS-u 

54min

Vozači starijih automobila na udaru - Evropa uvodi još strožija pravila na tehničkom pregledu

17H

Zaboravljeno letovalište na Jadranu ponovo osvaja turiste - apartmani već od 10 evra po osobi

24H

Dragica iz Smedereva dala otkaz u firmi i sa 56 godina pokrenula biznis - zarada samo kaplje

24H

Najjeftiniji smeštaj ove sezone - mesto u Crnoj Gori nudi prenoćište do 25 evra, obrok od 5 do 8 evra 

23H

Dostavljač, zanimanje iz pakla - radio na 40 stepeni ceo dan i zaradio 1.620 dinara

16H

Nemačka menja penzioni sistem - stižu velike promene

Vidi sve

Vremenska prognoza

Kursna lista

Valuta Buying (RSD) Middle (RSD) Selling (RSD)
EUR EUR 117,02 117,37 117,73
USD USD 101,67 101,98 102,28
CAD CAD 72,38 72,6 72,82
AUD AUD 71,34 71,56 71,77
GBP GBP 136,45 136,86 137,27
CHF CHF 125,45 125,83 126,21

Kripto valute

Valuta Cena (EUR)
BTC BTC 55.201,00 €
ETH ETH 1.612,71 €
LTC LTC 38,37 €
DOT DOT 0,73 €
BCH BCH 185,09 €
LINK LINK 7,08 €
BNB BNB 512,01 €
XMR XMR 317,42 €
Powered by CoinGecko API