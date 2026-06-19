EUR EUR 117,04 117,39din 117,74
USD USD 101,55 101,86din 102,16
CAD CAD 72,01 72,23din 72,44
AUD AUD 71,42 71,64din 71,85
GBP GBP 135,18 135,59din 135,99
CHF CHF 127,15 127,53din 127,91
KURSNA LISTA

Region

Hitno povlačenje hleba iz prodaje - moguća opasna supstanca u proizvodu u Hrvatskoj

Državni inspektorat upozorio potrošače da ne konzumiraju hleb "Free From sa semenkama" zbog moguće povišene količine cijanovodonične kiseline.

Autor:  Dubravka Jovanović
19.06.2026.19:37
0
Hitno povlačenje hleba iz prodaje - moguća opasna supstanca u proizvodu u Hrvatskoj
Foto: Shutterstock/Fotomoment001
Kuća gotova za samo 5 dana - prave je od reciklirane plastike, jeftinija je 40 odsto od klasične gradnje
Foto: Shutterstock/Hryshchyshen Serhii
 Kuća gotova za samo 5 dana - prave je od reciklirane plastike, jeftinija je 40 odsto od klasične gradnje
Prethodna vest
Ekonomista istakao koja bi grupa turista mogla da izazove novu inflaciju u Hrvatskoj - sve zavisi od njih
Foto: Shutterstock/Mazur Travel
 Ekonomista istakao koja bi grupa turista mogla da izazove novu inflaciju u Hrvatskoj - sve zavisi od njih
Sledeća vest

Državni inspektorat je iz predostrožnosti naložio hitno povlačenje iz prodaje proizvoda "Hleb Free From sa semenkama" 200 g, nakon što je utvrđena sumnja na povišen nivo cijanovodonične kiseline, prenosi Dnevno.

Opoziv se odnosi na dve serije proizvoda koje su bile dostupne u Spar i Interspar prodavnicama:

  • rok upotrebe: 15. jul 2026., LOT 260240
  • rok upotrebe: 28. jul 2026., LOT 260272

Iz kompanije je saopšteno da se proizvod povlači zbog neusaglašenosti sa evropskim propisima o bezbednosti hrane. Potrošačima se savetuje da proizvod ne konzumiraju.

Kupci mogu da ga vrate u najbližu Spar ili Interspar prodavnicu, gde će im biti refundiran novac.

Šta je cijanovodonična kiselina?

Cijanovodonična kiselina je veoma toksična supstanca koja se može osloboditi u hrani biljnog porekla koja sadrži određene prirodne glikozide. Tokom žvakanja ili obrade hrane, ovi spojevi mogu doći u kontakt sa enzimima i osloboditi cijanidne komponente.

Stručnjaci upozoravaju da izloženost povišenim koncentracijama može izazvati:

  • glavobolju
  • vrtoglavicu
  • mučninu i povraćanje
  • ubrzano disanje
  • opštu slabost

U težim slučajevima može doći do ozbiljnih poremećaja rada nervnog i respiratornog sistema.

SPAR Hrvatska se izvinila kupcima i naglasila da su bezbednost proizvoda i zadovoljstvo potrošača prioritet.

BONUS KLIP Pogledajte vesti o EXPO2027:

expo

Za najnovije biznis vesti iz Srbije i sveta, pratite nas na TiktokuFejsbuku i na našoj Instagram stranici

Hrvatska hleb povlačenje

Povezane vesti

Ekonomista istakao koja bi grupa turista mogla da izazove novu inflaciju u Hrvatskoj - sve zavisi od njih
Foto: Shutterstock/Mazur Travel

Ekonomista istakao koja bi grupa turista mogla da izazove novu inflaciju u Hrvatskoj - sve zavisi od njih

19:59 | 0
Posao u Hrvatskoj uz 5.000 evra bonusa i stan - uslovi kakvi se retko viđaju
Foto: Shutterstock/metamorworks

Posao u Hrvatskoj uz 5.000 evra bonusa i stan - uslovi kakvi se retko viđaju

17:09 | 0
Hrvatska prodaje brodogradilište - objavljena početna cena
Foto: Shutterstock/Parilov

Hrvatska prodaje brodogradilište - objavljena početna cena

16:16 | 0
Hrvatska dobila novog guvernera HNB - Ante Žigman izabran u Saboru
Foto: Shutterstock/Robson90

Hrvatska dobila novog guvernera HNB - Ante Žigman izabran u Saboru

15:43 | 0
Sunce i voda napravili čudo - Hrvatska napunila rezervoare viškovima električne energije 
Foto: Bombermoon/Shutterstock

Sunce i voda napravili čudo - Hrvatska napunila rezervoare viškovima električne energije 

14:05 | 0
Komentari (0)

Region

Objavljene nove cene goriva u Republici Srpskoj
Foto: Shutterstock/SOLDATOOFF

Objavljene nove cene goriva u Republici Srpskoj

16:45 Region
Hrvatska prodaje brodogradilište - objavljena početna cena
Foto: Shutterstock/Parilov

Hrvatska prodaje brodogradilište - objavljena početna cena

16:16 Region
Hrvatska dobila novog guvernera HNB - Ante Žigman izabran u Saboru
Foto: Shutterstock/Robson90

Hrvatska dobila novog guvernera HNB - Ante Žigman izabran u Saboru

15:43 Region
Sunce i voda napravili čudo - Hrvatska napunila rezervoare viškovima električne energije 
Foto: Bombermoon/Shutterstock

Sunce i voda napravili čudo - Hrvatska napunila rezervoare viškovima električne energije 

14:05 Region
Najmirnije selo na Balkanu - u poljima lavandi, bilo ih je 500, sad je ostalo 20 žitelja
Foto: leonov.o / Shutterstock.com

Najmirnije selo na Balkanu - u poljima lavandi, bilo ih je 500, sad je ostalo 20 žitelja

12:04 Region
Turista zatečen cenama taksija u Hrvatskoj - za 20 minuta vožnje naplatili mu 90 evra
Foto: Vedad.Ceric/Shutterstock

Turista zatečen cenama taksija u Hrvatskoj - za 20 minuta vožnje naplatili mu 90 evra

08:35 Region
Hrvatska menja pravila za paušalne obrte - deo preduzetnika suočen sa drastičnim rastom poreza i do 82 odsto
Foto: Shutterstock/metamorworks

Hrvatska menja pravila za paušalne obrte - deo preduzetnika suočen sa drastičnim rastom poreza i do 82 odsto

18:47 Region
Navigacija ga odvela pravo u problem - platio kaznu 130 evra 
Foto: Shutterstock

Navigacija ga odvela pravo u problem - platio kaznu 130 evra 

12:58 Region
Kampovanje u Hrvatskoj poskupelo - cene skuplje nego u Švajcarskoj
Foto: Shutterstock/Andrii Marushchynets

Kampovanje u Hrvatskoj poskupelo - cene skuplje nego u Švajcarskoj

19:58 Region
Povlači se popularno maslinovo ulje - kupci mogu da vrate proizvod i bez računa u Hrvatskoj
Foto: Shutterstock/banu sevim

Povlači se popularno maslinovo ulje - kupci mogu da vrate proizvod i bez računa u Hrvatskoj

18:14 Region

Najnovije

Najčitanije

2H

Ekonomista istakao koja bi grupa turista mogla da izazove novu inflaciju u Hrvatskoj - sve zavisi od njih

2H

Hitno povlačenje hleba iz prodaje - moguća opasna supstanca u proizvodu u Hrvatskoj

3H

Kuća gotova za samo 5 dana - prave je od reciklirane plastike, jeftinija je 40 odsto od klasične gradnje

3H

Cene do 50 evra - popularna turistička destinacija počeće da naplaćuje ulaz u grad

3H

Kukuruz bez kupaca, ječam u fokusu - šta se dešava na Produktnoj berzi

1D

Novo povećanje penzija do kraja godine - oglasio se direktor Fonda PIO

1D

Rajaner prodaje karte za 15 evra

1D

Srbija sprema promene poreskog sistema - velike izmene PDV-a, akciza i poreza

1D

Nemačka uvodi sijestu - vrućine uzimaju danak

1D

Potiskuju kinesku dominaciju - potpisan sporazum o preradi retkih zemnih metala vredan 725 miliona dolara

Vidi sve

Vremenska prognoza

Kursna lista

Valuta Buying (RSD) Middle (RSD) Selling (RSD)
EUR EUR 117,04 117,39 117,74
USD USD 101,55 101,86 102,16
CAD CAD 72,01 72,23 72,44
AUD AUD 71,42 71,64 71,85
GBP GBP 135,18 135,59 135,99
CHF CHF 127,15 127,53 127,91

Kripto valute

Valuta Cena (EUR)
BTC BTC 54.945,00 €
ETH ETH 1.489,12 €
LTC LTC 38,25 €
DOT DOT 0,85 €
BCH BCH 172,69 €
LINK LINK 6,98 €
BNB BNB 508,19 €
XMR XMR 280,53 €
Powered by CoinGecko API