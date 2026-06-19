Hitno povlačenje hleba iz prodaje - moguća opasna supstanca u proizvodu u Hrvatskoj

Državni inspektorat je iz predostrožnosti naložio hitno povlačenje iz prodaje proizvoda "Hleb Free From sa semenkama" 200 g, nakon što je utvrđena sumnja na povišen nivo cijanovodonične kiseline, prenosi Dnevno.

Opoziv se odnosi na dve serije proizvoda koje su bile dostupne u Spar i Interspar prodavnicama:

rok upotrebe: 15. jul 2026., LOT 260240

rok upotrebe: 28. jul 2026., LOT 260272

Iz kompanije je saopšteno da se proizvod povlači zbog neusaglašenosti sa evropskim propisima o bezbednosti hrane. Potrošačima se savetuje da proizvod ne konzumiraju.

Kupci mogu da ga vrate u najbližu Spar ili Interspar prodavnicu, gde će im biti refundiran novac.

Šta je cijanovodonična kiselina?

Cijanovodonična kiselina je veoma toksična supstanca koja se može osloboditi u hrani biljnog porekla koja sadrži određene prirodne glikozide. Tokom žvakanja ili obrade hrane, ovi spojevi mogu doći u kontakt sa enzimima i osloboditi cijanidne komponente.

Stručnjaci upozoravaju da izloženost povišenim koncentracijama može izazvati:

glavobolju

vrtoglavicu

mučninu i povraćanje

ubrzano disanje

opštu slabost

U težim slučajevima može doći do ozbiljnih poremećaja rada nervnog i respiratornog sistema.

SPAR Hrvatska se izvinila kupcima i naglasila da su bezbednost proizvoda i zadovoljstvo potrošača prioritet.

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