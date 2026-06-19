Kukuruz bez kupaca, ječam u fokusu - šta se dešava na Produktnoj berzi

Na Produktnoj berzi u Novom Sadu tokom protekle nedelje najveće interesovanje učesnika bilo je usmereno na novi rod ječma, ali obim trgovanja bio je manji u odnosu na očekivanja, navodi se u berzanskom izveštaju berze, piše Tanjug.

Tržište pšenice i kukuruza karaktelisala je ograničena tražnja i čekanje jasnijih signala o daljim cenovnim kretanjima.

Ponuda kukuruza je tokom ove sedmice bila znatno izraženija od tražnje i kupci manjih količina bili su trgovci sa domaćeg tržišta.

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