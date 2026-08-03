Nekima je teško da opravdaju iznose koji se traže u pojedinim mestima, dok drugi smatraju da je stvar jednostavna, a to je da su cene navedene u cenovniku, pa svako može da odluči da li želi nešto da naruči ili da potraži drugo mesto.



Nedavno je dosta pažnje privuklo iskustvo Jasne koja je objavila video iz Starog Grada na Hvaru i otkrila da je veliku picu u tamošnjoj piceriji Alfonso platila 22 evra. Priču smo podelili i na zvaničnoj Fejsbuk stranici portala Zagreb.info, a komentari su ubrzo počeli da se nižu. Jedni su smatrali da je 22 evra za picu previše, dok su drugi naveli sopstvena iskustva sa cenama na obali.



Jedan korisnik je uporedio cene na Jadranu sa onima koje je zatekao na jugu Italije. „Jug Italije, restoran u Erkolanu: pica 7,5 evra, pivo 3 evra. Flaša belog italijanskog vina 10 evra. Pa eto za razmišljanje“, napisao je.

"Izlet za 120 evra"

Jedna komentatorka se pak prisetila svog boravka na Visu. Ostrvo joj se svidelo, ali cene nisu. „Bila sam na Visu koji je prelep, ali cene su otišle u nebo!! Izlet gliserom u trajanju od 7 sati, tokom kojeg se posećuju 3 pećine i 2 plaže – 120 evra, i to naravno bez ručka! U jednu od tih pećina naplate vam 15 evra čak i za plivanje u njoj, dakle kada ne ulazite brodićem. Hrvatska obala me više neće videti! Ima i drugde lepih mesta, ali jeftinijih! Ja sam na taj izlet htela da idem, pa se ne žalim, ali previše je!“, napisala je.



Nekima su, sa druge strane, priče o računima i cenama sa obale već dosadile. „Ma dosadni ste više s tim računima i cenama. Svako ide tamo gde mu odgovaraju i hrana i cene“, stoji u jednom od komentara.



Jedan korisnik smatra da će takvih cena biti sve dok postoje gosti koji su spremni da ih plate. „22 € za jednu picu? Dokle god ima gostiju koji će to platiti, biće i takvih cena. Ali turizam ne može dugoročno da živi sam od sebe…“, napisao je.

"Ljudi vole da se hvale velikim računima"

Drugi su podsetili da skupe pice nisu nešto što se može pronaći samo na Jadranu. „Kao, u Zagrebu ima pica po 20 evra, šta je tu sad čudno?“, komentarisao je jedan korisnik. Puno oštrija bila je komentatorka koja smatra da domaći gosti takve cene jednostavno neće plaćati.



„Mi domaći ne pomišljamo da im plaćamo te lopovluke. Dok je ovaca, biće i vune. Navikli su da hlade m*da 8 meseci. Misle da za 4 meseca, kao nekada, kupe stan u Zagrebu. Prošla su ta vremena“, napisala je.



Bilo je i onih koji smatraju da su gosti sami odgovorni za to gde će sesti i koliko će potrošiti. Jedan korisnik je napisao: „Ljudi vole da se hvale velikim računima da bi mogli da komentarišu po društvenim mrežama. Nije ista cena kafe na Stradunu, Hvaru ili u nekom gradu koji nije turistički“.

Jedan korisnik otkrio koliko je platio picu na Braču

Drugi komentator smatra da je Jasna unapred znala gde ide i koliko bi mogla da plati. „Šta sad nije jasno? Ona je svesno išla baš tamo jer je trebalo da fotografiše račun. Ma ko te j*be, plati i ćuti. Koje budale“, napisao je, prenosi Zagreb.info.



Ako je 22 evra za picu nekima zvučalo mnogo, jedan od čitalaca tvrdi da je na Braču naišao na još višu cenu. „Ima na Braču za 32 evra, kome ne odgovara, vrata su otvorena“, napisao je.



Još jedan korisnik bio je prilično kratak u svom komentaru: „Idu tamo namerno da bi mogli da se žale kako su im cene prevelike i da bi mogli da prodaju priču drugima po društvenim mrežama“.

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