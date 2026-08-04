Iako su fleksibilni modeli rada i rad od kuće mnogima doneli veću slobodu, istovremeno su zamaglili granicu između radnog i slobodnog vremena. Sve veći broj zaposlenih odgovara na poslovne poruke uveče, vikendom ili tokom godišnjeg odmora.

Prema istraživanju Evropske fondacije za unapređenje uslova života i rada (Eurofound), svaki peti radnik u Evropskoj uniji više puta mesečno dobija poslovne pozive ili poruke van radnog vremena.

To doprinosi stvaranju kulture u kojoj se od zaposlenih očekuje da budu dostupni gotovo neprekidno.

Stres postaje svakodnevica

Istraživanje pokazuje da gotovo šest od deset zaposlenih u Evropi redovno oseća stres na poslu. Posebno su ugroženi oni koji često dobijaju poslovne poruke nakon završetka radnog vremena.

S druge strane, među zaposlenima koje poslodavci nikada ne kontaktiraju van radnog vremena, stres prijavljuje tek oko 17 odsto ispitanika.

U Velikoj Britaniji situacija je još izraženija. Više od polovine zaposlenih svakodnevno radi duže od ugovorenog radnog vremena, dok oko 3,5 miliona ljudi redovno ostaje prekovremeno bez dodatne naknade.

Rad od kuće briše granice

Najveći problem imaju zaposleni koji rade od kuće ili imaju fleksibilno radno vreme. Oni znatno češće ostaju dostupni poslodavcima i nakon završetka radnog dana, rade prekovremeno i teže uspevaju da odvoje posao od privatnog života, piše Euronews.

Čak 63 odsto zaposlenih koji rade na daljinu kaže da ih poslodavci kontaktiraju van radnog vremena, dok je taj procenat znatno niži među zaposlenima koji rade isključivo iz kancelarije.

Zašto ljudi ne mogu da se isključe?

Pored poslovnih obaveza, na osećaj stalne dostupnosti utiču i brojni drugi faktori, strah da će propustiti važne informacije, očekivanja menadžera, poslovne aplikacije na mobilnim telefonima, ali i bojazan da će biti ocenjeni kao manje posvećeni ili lako zamenljivi.

Istraživanje u Velikoj Britaniji pokazuje da čak 92 odsto zaposlenih teško uspeva da se mentalno odvoji od posla tokom slobodnog vremena, dok većina oseća nelagodu ili grižu savesti kada traži godišnji odmor.

Evropa uvodi pravo na isključenje

Kako bi zaštitile zaposlene, pojedine evropske države, među kojima su Francuska, Belgija, Španija, Italija, Portugal, Irska, Grčka i Luksemburg, uvele su zakone ili pravila koja ograničavaju kontaktiranje radnika van radnog vremena i štite njihovo pravo na odmor.

Međutim, primena ovih propisa nije jednostavna. Različita nacionalna pravila, hibridni modeli rada i međunarodni timovi često otežavaju jasno razdvajanje poslovnog i privatnog vremena.

Stručnjaci upozoravaju da promena zakona nije dovoljna ako se istovremeno ne promeni i poslovna kultura. Dok god zaposleni budu osećali pritisak da odgovore na poruku ili mejl čim stigne, granica između posla i privatnog života nastaviće da se briše.



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