Za otkupljenu tovnu junad klaničari su najčešće plaćali 470 din/kg, a za krave za klanje 200 din/kg. Sem njih zabeležen je i otkup teladi SM rase telesne mase do 160 kilograma po dominantnoj ceni od 800 din/kg. Protekle je sedmice zabeležen rast dominantne cene tovne junadi telesne mase preko 480 kilograma na 375 din/kg u klanicama na području Sremskog regiona.

U klanicama na području Pčinjskog regiona su se izjednačile otkupne cene tovne junadi telesne mase od 350 do 480 kilograma i tovnih bikova SM rase, telesne mase preko 500 kilograma. Kod obe kategorije goveda je dominirao iznos od 480 din/kg. Dominantna cena tovnih bikova SM rase zadržala se na iznosu od 440 din/kg u klanicama na području Jablaničkog regiona. Situacija se nije menjala ni u kategoriji krava za klanje SM rase pošto je kao i predhodne sedmice dominirao iznos od 240 din/kg.

Ni u klanicama na području Južnobačkog regiona nije bilo promena u odnosu na predhodnu sedmicu jer se otkup odvijao po ceni od 450 din/kg. U klanicama na području Raškog regiona protekle je sedmice zabeležen otkup teladi SM rase telesne mase do 160 kilograma, tovnih bikova SM rase telesne mase preko 500 kilograma i krava za klanje SM rase. Cene su ostale nepromenjene u odnosu na predhodni period.

Klaničari sa područja Pirotskog regiona su protekle sedmice otkupljivali od poljoprivrednih proizvođača telad SM rase po ceni od 850 din/kg, tovnu junad telesne mase preko 480 kilograma po ceni od 550 din/kg i krave za klanje SM rase po ceni od 250 din/kg.

Rast cene prasadi na području Vranja, a tovne svinje skuplje u Kikindi

Otkupna cena prasadi telesne mase od 16 do 25 kilograma bila je viša u odnosu na prethodni period u klanicama na području Podrinjskog regiona, jer je dominirao iznos od 430 din/kg. Prema izveštaju reportera STIPS iz Kikinde zabeležen je rast otkupne cene tovnih svinja telesne mase od 80 do 120 kilograma u klanicama na ovom području i okolnim mestima, pošto je dominirao iznos od 175 din/kg.

Izostala je ponuda prasadi, tovnih svinja telesne mase preko 120 kilograma i krmača za klanje.

Na stočnoj pijaci u Kragujevcu bile su jeftinije tovne svinje telesne mase preko 120 kilograma u odnosu na prethodni period. Prodaja se najčešće odvijala po ceni od 170 din/kg, a u ponudi je bilo preko pedesetak grla. Osim njih mogla su se pazariti i prasad telesne mase od 16 do 25 kilograma, tovljenici telesne mase od 80 do 120 kilograma i krmače za klanje. Cene ovih kategorija svinja ostale su nepromenjene.

U klanicama na području Šumadijskog regiona bile su niže cene obe kategorije tovnih svinja. Otkup se odvijao po ceni od 170 do 200 din/kg. Dominantna otkupna cena prasadi telesne mase od 16 do 25 kilograma iznosila je 350 din/kg u klanicama na području Južno-bačkog regiona, dok je u kategoriji tovnih svinja iznos varirao od 180 do 160 din/kg u zavisnosti od kvaliteta i telesne mase grla.

U Kraljevu su se na stočnoj pijaci protekle sedmice, sem prasadi telesne mase od 16 do 25 kilograma, mogle pazariti i obe kategorije tovnih svinja i priplodne nazimice po dominantnoj ceni od 35.000 dinara po grlu.

U klanicama na području Kragujevca zabeležen rast otkupne cene ovaca

U klanicama na području Šumadijskog regiona zabeležen je rast otkupna cena ovaca u odnosu na predhodni period pošto je dominirao iznos od 180 din/kg. Na pijaci žive stoke u Kragujevcu su se u sedmici za nama mogla pazariti jagnjad po dominantnoj ceni od 450 din/kg, dviske kod kojih je dominirao iznos od 200 din/kg i ovce za koje su kupci trebali da izdvoje najčešće 180 din/kg.

Nije bilo promene u pogledu otkupnih cena jagnjadi protekle sedmice u klanicama na podrčju Niša jer je dominirao iznos od 600 din/kg uz konstataciju da je ponuda bila vrlo slaba, a otkup još slabiji zbog Petrovskog posta. Dominantna otkupna cena jagnjadi zadržala se na prošlonedeljnom nivou u klanicama na području Braničevskog regiona pošto je dominirao iznos od 500 din/kg, navodi se u najnovijem izveštaju STIPS-a.

Nije se menjala ni otkupna cena ovaca pošto je kao i predhodne sedmice dominirao iznos od 200 din/kg. Identična je situacija zabeležena i na stočnoj pijaci u Požarevcu kako u pogledu cena tako i u pogledu ponude i tražnje ove dve kategorije ovaca.

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