Direktor dao 90.000 dolara da zaposleni bolje spavaju - razlog je iznenadio mnoge

Dok mnoge kompanije zaposlenima nude bonuse, besplatnu kafu ili dodatne dane odmora, jedan direktor iz Silicijumske doline odlučio se za potpuno drugačiji potez - uložio je desetine hiljada dolara kako bi njegovi radnici bolje spavali, piše Business insider.

Matan Grinberg, osnivač i direktor AI startapa Factory, kupio je svakom od tadašnjih 30 zaposlenih specijalnu navlaku za dušek vrednu oko 3.000 dolara. Ukupno je za ovaj neobičan benefit izdvojio oko 90.000 dolara.

Njegovo objašnjenje bilo je jednostavno: naspavani ljudi donose bolje odluke, manje greše i rade efikasnije.

"Želim da izvuku maksimum iz svog mozga"

Factory je jedna od brzorastućih kompanija u oblasti veštačke inteligencije. Od osnivanja 2023. godine broj zaposlenih porastao je na više od 120, a kompanija je ove godine privukla investicije vredne 150 miliona dolara.

Grinberg smatra da su vrhunski inženjeri slični profesionalnim sportistima - njihov najvažniji alat nije telo, već mozak.

"Želim da svi izvuku maksimum iz svojih mentalnih sposobnosti. A za to je neophodan kvalitetan san", rekao je direktor.

Zbog toga je zaposlenima kupio Eight Sleep sistem za spavanje, uređaj koji kontroliše temperaturu kreveta tokom noći i pomaže korisnicima da imaju kvalitetniji odmor.

Nema slatkiša, ali ima zdravih grickalica

Briga o produktivnosti zaposlenih ne završava se samo na spavanju. Grinberg je otkrio da u kancelariji ograničava prerađene slatkiše jer veruje da negativno utiču na koncentraciju i energiju tokom dana. Umesto toga, kompanija zaposlenima obezbeđuje skuplje, ali zdravije alternative poput proteinskih grickalica i napitaka na bazi mače.

Kako kaže, cilj nije luksuz radi luksuza, već stvaranje okruženja koje pomaže ljudima da rade bolje.

"Ne vodimo obdanište"

Za razliku od tehnoloških kompanija koje su godinama privlačile radnike raskošnim pogodnostima, Grinberg smatra da mnogi benefiti nemaju nikakve veze sa poslom.

„Ne vodimo obdanište. Ne moram ljudima da određujem kada će raditi niti da ih zabavljam tokom radnog vremena“, poručio je.

Istovremeno, nije pristalica ni kulture prekomernog rada koja promoviše iscrpljivanje zaposlenih i višesatne radne dane. Umesto toga, veruje da odmorni i zadovoljni ljudi postižu bolje rezultate od onih koji konstantno rade pod pritiskom.

Novi trend među kompanijama

Factory nije jedina firma koja ulaže u kvalitet sna zaposlenih. Poslednjih godina sve više kompanija počelo je da nagrađuje zaposlene koji vode računa o zdravlju, fizičkoj aktivnosti i odmoru.

U svetu tehnologije sve je popularniji trend poznat kao "sleepmaxxing", odnosno maksimalna optimizacija sna pomoću različitih uređaja, aplikacija i pametnih sistema. Pametni satovi, prstenovi za praćenje sna i specijalizovani dušeci više nisu rezervisani samo za sportiste i bogate pojedince.

Da li se ulaganje isplatilo?

Grinberg priznaje da nema precizan način da izmeri koliko su njegovi zaposleni postali produktivniji zahvaljujući boljem snu. Ipak, jedno zna sigurno - reakcije zaposlenih bile su izuzetno pozitivne.

"Biće fokusiraniji, donositi bolje odluke i biti efikasniji. Kada se dobro naspavate, jednostavno ste bolji u onome što radite", smatra direktor.

Njegov potez možda deluje neobično, ali otvara zanimljivo pitanje: da li je kvalitetan san postao jedna od najvažnijih investicija u savremenom poslovanju?

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