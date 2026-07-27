Kompanija i sindikat zaposlenih saopštili su da će se smanjenje broja radnika sprovesti socijalno odgovorno, odnosno kroz prirodni odliv zaposlenih, prevremene penzije i sporazumne raskide ugovora, prenosi Handelsblat.
Kada se uračunaju mere dogovorene prošle godine, Porše će smanjiti broj zaposlenih za ukupno oko 8.900 ljudi, dok će u povezanim kompanijama biti ukinuto još oko 500 radnih mesta.
Porše je istovremeno obećao da će preostalim radnicima biti garantovana sigurnost radnog mesta do 2035. godine i najavio ulaganje od 2,1 milijardu evra u fabriku kod Štutgarta i razvojni centar u Vajzahu.
Prodaja Poršea u Kini je znatno oslabila, američke carine povećavaju troškove, dok se velika ulaganja u električna vozila još nisu pretvorila u očekivane rezultate.
Prihod kompanije koja posluje u okviru Folksvagen grupe je u prvih šest meseci 2026. smanjen za pet odsto međugodišnje na 17,3 milijarde evra, dok je broj isporučenih vozila pao za 16 odsto, na oko 121.000 automobila.
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Svet
Radnici na meti - Porše otpušta 5.000 zaposlenih
Nemački proizvođač luksuznih automobila Porše objavio je danas da će ukinuti još 5.000 radnih mesta u narednim godinama, u okviru velikog programa restrukturiranja poslovanja.
Kompanija i sindikat zaposlenih saopštili su da će se smanjenje broja radnika sprovesti socijalno odgovorno, odnosno kroz prirodni odliv zaposlenih, prevremene penzije i sporazumne raskide ugovora, prenosi Handelsblat.
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