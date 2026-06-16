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Putujete avionom? EU uvodi nova pravila za kašnjenja letova, prtljag i naknade

Evropska unija postigla je dogovor o novim pravilima koja jačaju zaštitu avio-putnika, sa ciljem pojednostavljenja procedura, smanjenja birokratije i povećanja transparentnosti u vazdušnom saobraćaju.

Autor:  Nina Stojanović
16.06.2026.12:47
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Putujete avionom? EU uvodi nova pravila za kašnjenja letova, prtljag i naknade
Foto: Shutterstock | Shutterstock
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Reforma, koja dolazi nakon više od 20 godina bez značajnijih izmena, donosi nova pravila o naknadama za kašnjenja letova, prtljagu, porodičnim putovanjima i pravima osoba sa invaliditetom.

Dugoočekivana reforma prava putnika

Evropski parlament i države članice postigli su dogovor o sveobuhvatnoj reformi prava avio-putnika, kojom se modernizuju postojeća pravila i prilagođavaju savremenim uslovima putovanja.

Cilj novih mera je jasnije definisanje prava putnika i njihova jednostavnija i brža primena u praksi.

Reforma obuhvata više oblasti – od finansijske zaštite putnika u slučaju kašnjenja i otkazivanja letova, do novih standarda za naplatu dodatnih usluga i informisanje potrošača.

Naknade za kašnjenja i lakše ostvarivanje odštete

Prema novim pravilima, naknade za kašnjenja letova ostaju na snazi, a iznosi će se kretati od 300 do 500 evra, u zavisnosti od udaljenosti leta i trajanja kašnjenja.

Avio-kompanije biće u obavezi da jasno objasne proceduru za ostvarivanje odštete, kao i da putnicima automatski dostave obrazac za podnošenje zahteva. Na taj način uvodi se jednostavniji i pristupačniji sistem ostvarivanja prava.

Veća transparentnost cena i nova pravila za prtljag

Jedna od najvažnijih novina odnosi se na prikazivanje cena avionskih karata.

Avio-prevoznici moraće već na početku procesa kupovine da jasno prikažu ukupnu cenu karte, uključujući informacije o ručnom prtljagu.

Uvedeno je i pravo da jedan lični predmet, poput torbe ili ranca, bude uključen u cenu karte bez dodatne naknade, čime se uspostavlja jedinstveni minimalni standard za sve putnike u EU.

Olakšice za porodice sa decom

Nova pravila predviđaju dodatnu zaštitu za decu mlađu od 14 godina, koja će moći da sede pored roditelja ili pratnje bez dodatnih troškova.

Cilj ove mere je olakšavanje porodičnih putovanja i smanjenje dodatnih finansijskih opterećenja za roditelje.

Pored toga, ukidaju se naknade za ispravku imena na karti, kao i za štampanje ukrcajne propusnice nakon prijave na let.

Dodatna zaštita osoba sa invaliditetom

Osobe sa invaliditetom i smanjenom pokretljivošću dobiće dodatna prava i veću zaštitu tokom putovanja.

Nova pravila pojačavaju obaveze avio-kompanija kada je reč o pružanju pristupačne i bezbedne usluge svim putnicima, bez obzira na njihove fizičke sposobnosti.

Obaveze avio-kompanija tokom kašnjenja

Avio-prevoznici i dalje će biti obavezni da putnicima obezbede pomoć tokom dužih kašnjenja letova.

To uključuje obroke, osveženje i, ukoliko je potrebno, smeštaj.

Na taj način potvrđuju se postojeća prava putnika, uz naglasak na njihovu dosledniju primenu u praksi.

Cilj reforme

Cilj novih pravila jeste da vazdušni saobraćaj učini jednostavnijim, transparentnijim i pravednijim za milione putnika širom Evropske unije.

Naglasak je stavljen na jasnija pravila, smanjenje administrativnih prepreka i jačanje zaštite potrošača u svim fazama putovanja, piše Fenix-magazin

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