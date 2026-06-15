Predsednik Donald Tramp izjavio je u nedelju da su Sjedinjene Države i Iran postigli dogovor o ponovnom otvaranju Ormuskog moreuza, čime se signalizira mogući kraj 15-nedeljnog sukoba koji je poremetio globalno snabdevanje naftom i izazvao strah od ekonomskih previranja.

Sekretarijat Vrhovnog saveta za nacionalnu bezbednost Irana saopštio je da će rat i vojne operacije na svim frontovima, uključujući Liban, biti trajno obustavljeni počev od ponedeljka uveče, prema navodima državne novinske agencije IRNA. Nakon objave vesti, cene nafte su pale, dok su akcije na svetskim berzama porasle.

Međunarodni fjučersi sirove nafte Brent bili su 4,7 odsto niži, na 83,24 dolara po barelu u 00.02 po istočnoameričkom vremenu u utorak. Fjučersi američke nafte West Texas Intermediate pali su za 5,1 odsto, na 80,57 dolara po barelu. Istovremeno, fjučersi američkih akcija su porasli - S&P 500 za 1,1 procenat, Dow Jones za 0,9 odsto, a Nasdaq za 1,8 procenat.

Na međunarodnim tržištima zabeležen je snažan rast: japanski Nikkei 225 trgovao se oko pet odsto više, dok je južnokorejski Kospi porastao za 5,5 procenata..

"Sporazum sa Islamskom Republikom Iran je sada završen. Ovim u potpunosti odobravam slobodno otvaranje Ormuskog moreuza i, istovremeno, odobravam trenutno uklanjanje blokade američke mornarice", napisao je Tramp na Truth Social mreži, piše Biznis insajder (Business Insider).

Tramp nije izneo dodatne detalje sporazuma

Premijer Pakistana Šehbaz Šarif, koji je učestvovao kao posrednik u pregovorima, naveo je da će zvanična ceremonija potpisivanja biti održana 19. juna.

"Sada kada je sporazum na snazi, posrednici će ove nedelje održati niz sastanaka. Ovi razgovori pre implementacije postaviće temelje za tehničke pregovore i zvaničnu ceremoniju potpisivanja", objavio je na društvenoj mreži Iks.

Iran je sporazum predstavio kao memorandum o razumevanju o pregovorima za okončanje rata. Zamenik ministra spoljnih poslova Irana Kazem Garibabadi izjavio je da će dve strane iskoristiti 60-dnevno primirje kako bi pregovarale o širem sporazumu, koji bi mogao da uključi ublažavanje sankcija Teheranu, prenosi poluzvanična agencija Mehr.

Tržišni analitičar IG-a Toni Sikamor ocenio je da bi neizvesnost oko narednih pregovora i proces obnove energetskih zaliha nakon ponovnog otvaranja moreuza mogli ograničiti dalji pad cena nafte.

"Cene su već značajno pale u prethodnim sesijama zbog očekivanja sporazuma, pa je verovatno da ćemo videti i određenu realizaciju profita", naveo je on, opisujući situaciju kao klasičan slučaj „prodaj glasine, kupi činjenice“.

Otvaranje velike blokade u tranzitu nafte

Iran je efektivno zatvorio Ormuski moreuz za većinu brodskog saobraćaja nakon što su SAD i Izrael pokrenuli iznenadne napade 28. februara. Moreuz je nakratko ponovo otvoren u aprilu kao deo privremenog primirja, ali je ponovo zatvoren nakon što su SAD uvele pomorsku blokadu.

Iranska de fakto kontrola nad Ormuskim moreuzom, koji povezuje Persijski zaliv sa Omanskim zalivom i kroz koji prolazi oko 20 odsto svetske nafte i tečnog prirodnog gasa, dala je Teheranu snažan ekonomski uticaj tokom sukoba.

Zatvaranje moreuza, zajedno sa oštećenjima na ključnim naftnim čvorištima u regionu, dovelo je do naglog skoka cena nafte i, kako je Međunarodna agencija za energiju navela u martu, izazvalo jedan od najvećih poremećaja na globalnim tržištima nafte u istoriji. Cene nafte su 8. marta prvi put za četiri godine premašile 100 dolara po barelu, što je primoralo pojedine zemlje da uvedu mere štednje energije.

Na primer, Filipini su uveli četvorodnevnu radnu nedelju za državne službenike. U SAD nacionalni prosek cene benzina premašio je 4 dolara po galonu do kraja marta, dok su cene avionskog goriva u aprilu skočile iznad 200 dolara po barelu, što je uticalo na avio-kompanije i cene karata.

Ovi ekonomski pritisci snažno su pogodili potrošače u SAD nekoliko meseci pre srednjoročnih izbora. Ekonomisti su upozoravali da bi produženi zastoj mogao ozbiljno da ugrozi američku ekonomiju, uključujući i Pola Krugmana, koji je ocenio da bi to mogla biti "kap koja će preliti čašu".

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