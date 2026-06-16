Najveća građevinska aktivnost, posmatrano prema državama, zabeležena je u Ruskoj Federaciji, 21,9 odsto od ukupne vrednosti izvedenih radova, zatim u Holandiji, 16,9 odsto, Crnoj Gori, 16,1 odsto, Nemačkoj, 13,9 odsto i Ugandi, 8,7 odsto, preneo je Tanjug.

Posmatrano prema vrsti građevina, u 2025. godini na zgradama su izvedeni radovi u vrednosti 4,96 milijardi dinara, što čini 25,7 odsto od ukupne vrednosti izvedenih radova.

Ukupan broj radnika iz Srbije koje su naši izvođači angažovali u inostranstvu bio je 1.669.

Najveći broj radnika radio je u Holandiji, Nemačkoj, Crnoj Gori, Severnoj Makedoniji i Bosni i Hercegovini.

U 2025. godini najviše radova ugovoreno je u Ugandi, zatim u Ruskoj Federaciji, slede Crna Gora, Holandija i Nemačka.



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