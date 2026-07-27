Ukupan obim trgovine bitkoinima u poslednja 24 sata iznosi 18,9 milijardi evra, što predstavlja nisku vrednost. Indeks straha i pohlepe (Fear and Greed Index) za bitkoin se danas nalazi na nivou 30 u kategoriji "strah", malo bolje od jučerašnjih 26 u istoj kategoriji.

Vrednost itirijuma (ETH) porasla je za 3,96 odsto na 1.719,62 evra, a vrednost bajnens koina (BNB) za 0,65 odsto na 504,26 evra.

Kriptovaluta solana (SOL) je porasla za 2,67 odsto na 67,44 evra, a avalanš (AVAX) pala za 0,45 odsto na 5,85 evra.

Telegramova kriptovaluta gram (GRAM), koja je nedavno zamenila tonkoin na berzi, pala je za 0,86 odsto na 1,32 evra.

Danas se najviše trguje bitkoinom, itirijumom i solanom. Najveći rast trenutno beleže kriptovalute DGB, NIL i DIA.

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