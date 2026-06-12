Prema njegovim rečima u pismu akcionarima, Folksvagen je već dogovorio odlazak za više od 28.000 zaposlenih do kraja 2030, prenosi Handelsblat.

Troškovi proizvodnje u nemačkim pogonima smanjeni su za više od 20 odsto, pri čemu su već ostvarene održive uštede od oko milijardu evra, napomenuo je Blume.

Kompanija je krajem 2024. godine postigla sporazum sa predstavnicima zaposlenih o ukidanju ukupno 35.000 radnih mesta do kraja decenije.

Kompanija sada cilja godišnje neto uštede od šest milijardi evra do kraja decenije.

Uprkos napretku u smanjenju troškova, Folksvagen se i dalje suočava sa snažnim spoljnim pritiscima, dodao je Blume.

Kako je naveo, carine koje je uveo američki predsednik Donald Tramp kompaniju direktno i indirektno koštaju oko pet milijardi evra godišnje, piše B92.

Posebno je pogođen brend "audi", koji nema sopstvenu proizvodnju u Sjedinjenim Američkim Državama i zbog toga zavisi od uvoza vozila iz Evrope i Meksika.

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