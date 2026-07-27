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Iran tokom rata prodao naftu vrednu 18 milijardi dolara - objavljeni novi podaci o prihodima

Iran tvrdi da je tokom ratnih sukoba prodao naftu vrednu 18 milijardi dolara i ostvario više od 60 odsto planiranih godišnjih prihoda od izvoza, uprkos sankcijama.

Autor:  Dubravka Jovanović
27.07.2026.13:58
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Iran tokom rata prodao naftu vrednu 18 milijardi dolara - objavljeni novi podaci o prihodima
Hamara/shutterstock.com
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Iran je saopštio da je tokom višemesečnih sukoba ostvario prihod od oko 18 milijardi dolara prodajom nafte, uprkos sankcijama i ranijim tvrdnjama zvaničnika da izvoz praktično nije bio moguć. Prema navodima Ministarstva za naftu, ostvareni prihodi već premašuju 60 odsto planiranih godišnjih prihoda od izvoza nafte.

Iransko Ministarstvo za naftu objavilo je nove podatke prema kojima je zemlja tokom perioda ratnih sukoba prodala naftu u ukupnoj vrednosti od 18 milijardi dolara.

Kako navode vlasti u Teheranu, najveći deo prihoda ostvaren je u prvim nedeljama sukoba.

Više od 11 milijardi dolara za nešto više od mesec dana

Prema zvaničnim podacima, između 28. februara i 8. aprila, kada je postignut privremeni prekid vatre, Iran je izvezao naftu vrednu 11,5 milijardi dolara.

Nakon toga, u periodu od 8. aprila do 7. jula, kada su borbe ponovo nastavljene, prihod od izvoza nafte iznosio je dodatnih 6,5 milijardi dolara.

Ukupno je, prema tvrdnjama iranskih vlasti, tokom ratnog perioda ostvareno oko 18 milijardi dolara od prodaje nafte.

Prihodi premašili 60 odsto godišnjeg plana

Iransko Ministarstvo za naftu navodi da ostvareni prihod predstavlja više od 60 odsto planiranih godišnjih prihoda od izvoza nafte, uprkos ratnim okolnostima i međunarodnim sankcijama.

Vlasti ocenjuju da je to značajan rezultat s obzirom na otežane uslove poslovanja i geopolitičku krizu.

Novi podaci otvaraju pitanje ranijih tvrdnji

Objavljeni podaci privukli su pažnju jer se razlikuju od ranijih izjava pojedinih iranskih zvaničnika.

Tokom prethodnog perioda pojačanih američkih sankcija, predsednik iranskog parlamenta i glavni pregovarač Mohamed Bager Galibaf izjavio je da Iran zbog blokada nije mogao da izveze „nijedan barel nafte“.

Najnoviji podaci Ministarstva za naftu, međutim, pokazuju da je izvoz nastavljen i da su prihodi od prodaje nafte ostali jedan od ključnih izvora finansiranja države.

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Nafta Prodaja Iran

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