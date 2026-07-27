Ser Ijan Vud, jedan od najpoznatijih škotskih biznismena, milijarder i osnivač poslovnog carstva okupljenog oko kompanije Vud grup (Wood Group), preminuo je u 84. godini života.

Prema saopštenju porodice, Vud je preminuo mirno u svom domu, okružen najbližima. Tokom života izgradio je reputaciju jednog od najuticajnijih poslovnih ljudi u Škotskoj, ali je ostao poznat i po velikom humanitarnom radu, prenosi Kurir.

Ser Ijan Vud bogatstvo je stekao u energetskoj industriji, posebno kroz razvoj poslova vezanih za eksploataciju nafte i gasa u Severnom moru. Njegova kompanija iz Aberdina postala je jedan od najvećih svetskih pružalaca inženjerskih i konsultantskih usluga u energetskom sektoru.

Od porodičnog biznisa do globalne kompanije

Put kompanije Vud grup počeo je kao porodični ribarski posao, a ključni trenutak dogodio se 1967. godine kada je ser Ijan preuzeo upravljanje.

Tokom narednih decenija kompaniju je transformisao u međunarodnog energetskog giganta koji je sarađivao sa velikim naftnim i gasnim kompanijama širom sveta.

Na vrhuncu poslovanja, vrednost Vud grupe premašivala je pet milijardi funti, dok je kompanija zapošljavala hiljade ljudi i poslovala na brojnim tržištima.

Ser Ijan Vud povukao se sa mesta predsednika kompanije 2012. godine, nakon više decenija vođenja poslovanja.

Bio jedan od najbogatijih ljudi u Škotskoj

Pored poslovnog uspeha, ser Ijan Vud bio je poznat kao jedan od najbogatijih ljudi u Škotskoj i čovek koji je veliki deo svog uticaja usmerio na društveno korisne projekte.

Njegova porodica navela je da će ga ljudi pamtiti ne samo kao uspešnog preduzetnika i poslovnog lidera, već pre svega po njegovoj ljubaznosti, velikodušnosti i posvećenosti porodici.

Bio je u braku sa lejdi Helen 55 godina, a iza sebe je ostavio troje dece i sedmoro unučadi.

Humanitarni rad kroz Vud fondaciju

Ser Ijan Vud je 2007. godine osnovao Vud fondaciju, organizaciju koja se bavi humanitarnim projektima i ulaganjima u održivi razvoj.

Fondacija je podržavala projekte u oblasti poljoprivrede, zaštite prirode i razvoja zajednica, posebno u istočnoj Africi, ali i u Škotskoj.

Njegov rad na polju filantropije doneo mu je dodatno priznanje, jer je pomagao brojnim organizacijama i inicijativama van poslovnog sveta.

Dobio vitešku titulu zbog doprinosa industriji

Za doprinos industriji nafte i gasa ser Ijan Vud proglašen je vitezom 1994. godine.

Kasnije je postao član Reda čička (Order of the Thistle), jednog od najviših škotskih viteških priznanja.

Tokom karijere ostavio je dubok trag u energetskoj industriji i smatra se jednom od ključnih figura razvoja škotskog poslovnog sektora.

Poruke saučešća nakon smrti škotskog milijardera

Nakon vesti o njegovoj smrti, brojni škotski političari i poslovni lideri odali su počast čoveku koji je decenijama imao veliki uticaj na ekonomiju zemlje.

Porodica ser Ijana Vuda zamolila je za privatnost dok tuguje zbog njegovog odlaska, ističući da će njegovo nasleđe nastaviti da živi kroz kompanije, organizacije i ljude kojima je pomagao tokom života.

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