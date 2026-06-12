Već mesec dana je na Malom Lošinju, a u novom videu koji je objavila na Instagramu pokušala je da odgovori na večno pitanje svih učesnika sezone: "Šta mi je ovo trebalo u životu?"

"Znam da zvuči kao mnogo, i jeste mnogo, i šta mi je sve ovo trebalo u životu", kaže ona na početku videa, u kojem navodi da je tokom šest sezona radila kao konobarica, šef smene, zamenik šefa, a ove godine radi kao menadžer restorana.

"A, kako je tokom sezone? Pa, neki dani su užasni, a neki nisu. A, kada završite smenu i kažete: 'Pa, danas je bio stvarno dobar dan na poslu', to je samo za ljude koji vole da rade u stresnim situacijama", objasnila je ona.

Takođe tvrdi da je računica jasna.

"Plaćen smeštaj, plaćena hrana, pristojna plata. Uspevate nešto da uštedite. Postoji rečenica koja mi se jako sviđa, a kaže: 'Ne morate da volite svoj posao sve dok volite život posle posla, život koji vam posao omogućava.' Ili, kako bismo mi ovde rekli: 'Pa, sve je u vašoj glavi'", kaže Bojana.

Bojana, arheolog po profesiji, već pet godina živi u Vijetnamu gde predaje engleski jezik, a leta provodi radeći u Hrvatskoj.

U prethodnim objavama je već priznala da je posao prilično težak i da na plažu ide samo nekoliko puta nedeljno, piše Dnevno.hr

"Svako ko je radio sezonski posao zna koliko je to teško zarađen novac, a od kuće vam kažu da pošaljete neke fotografije sa mora. Pa, naravno, neću slati fotografije sa posla, iz unutrašnjosti restorana. Iako objave i fotografije na društvenim mrežama govore jedno, stvarnost nije samo oko plaže. Ima puno posla, duple smene, prelazi se iz druge u prvu smenu, često nemate ni vremena da odete na plažu. Ali zato sam danima kada uspem da odem na plažu zaista srećna, jer ljudi plaćaju da dođu ovde, a ja sam ovde celo leto", rekla je ona.

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