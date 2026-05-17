"Svet je postao još nepredvidiviji i zato Evropa mora da proširi svoje odbrambene kapacitete. Spremni smo ako možemo da odigramo pozitivnu ulogu u tom procesu", rekao je predsednik uprave Mercedesa Ola Kalenijus u razgovoru za "Volstrit žurnal".

Kalenijus smatra da je automobilska industrija poznata po proizvodnji "preciznih mašina visokog kvaliteta“, zbog čega je pogodna i za proizvodnju oružja. Istovremeno je naglasio da bi proizvodnja automobila ostala osnovna delatnost Mercedesa, dok bi proizvodnja oružja bila prateća aktivnost.

To bi mogla biti „rastuća proizvodna niša koja bi doprinela ukupnim poslovnim rezultatima“, rekao je on, dodajući da Mercedes već sada aktivno učestvuje u jačanju bezbednosti i spremnosti NATO, piše Indeks, prenosi B92.

"Mnoge varijante naše Mercedes-Benz G-Class koriste se širom sveta kao vojna vozila“, naglasio je Kalenijus.

Pre Mercedesa, i Folksvagen je najavio ulazak u vojnu industriju. Prema navodima nemačkih medija, pogon za proizvodnju karoserija u Osnabriku mogao bi da preuzme Rafael Advanced Defense Systems, koji bi na severu Nemačke proizvodio delove za svoj protivraketni sistem Iron Dome.

Predsednik uprave Folksvagena Oliver Blume takođe je najavio jači angažman u sektoru vojnih transportnih vozila.

Nemačka automobilska industrija već nekoliko godina suočava se sa padom potražnje, najavama otpuštanja više hiljada radnika i zatvaranjem pojedinih pogona.

BONUS KLIP Pogledajte vesti o EXPO2027:

Za najnovije biznis vesti iz Srbije i sveta, pratite nas na Tiktoku, Fejsbuku i na našoj Instagram stranici.