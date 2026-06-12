Ilon Mask postaje prvi svetski bilioner

Vizionar za jedne, kontroverzna figura za druge, osnivač Tesle i SpaceX-a uspeo je da izgradi poslovno carstvo koje bi uskoro moglo da ga upiše u istoriju kao prvog svetskog bilionera.

Prema procenama Forbesa i Reutersa, Maskovo bogatstvo moglo bi da premaši 1.100 milijardi dolara nakon izlaska kompanije SpaceX na berzu i početka trgovanja njenim akcijama, piše Poslovni.

SpaceX postao ključ njegovog bogatstva

Iako je godinama bio prepoznatljiv kao lice Tesle, najveći deo Maskovog bogatstva danas dolazi iz kompanije SpaceX.

Njegov vlasnički udeo u ovoj svemirskoj kompaniji procenjuje se na oko 866 milijardi dolara, što SpaceX čini najvrednijim delom njegovog poslovnog imperijuma.

Dodatni podsticaj stigao je nakon rekordne inicijalne javne ponude akcija (IPO), tokom koje je kompanija prikupila čak 75 milijardi dolara. Time je potvrđeno veliko poverenje investitora u projekte povezane sa svemirskom tehnologijom, satelitima i veštačkom inteligencijom.

Daleko ispred svih konkurenata

Pre izlaska SpaceX-a na berzu, Forbes je procenio Maskovo bogatstvo na oko 780 milijardi dolara, što ga je već tada činilo ubedljivo najbogatijom osobom na svetu.

Razlika između njega i ostalih milijardera nikada nije bila veća. Dok se bogatstvo većine najimućnijih ljudi na planeti meri stotinama milijardi dolara, Mask bi uskoro mogao da pređe granicu koja je donedavno delovala nezamislivo.

Od Tesle do globalnog uticaja

Mask je globalnu slavu stekao zahvaljujući Tesli i SpaceX-u, ali je njegov uticaj dodatno porastao nakon kupovine društvene mreže Twitter za 44 milijarde dolara 2022. godine.

Preuzimanjem platforme, kasnije preimenovane u X, postao je jedan od najuticajnijih glasova kada su u pitanju politika, ekonomija, imigracija i sloboda govora. Njegove objave redovno privlače pažnju miliona ljudi i često utiču na raspoloženje investitora i tržišta.

Obožavan i osporavan

Dok ga njegovi pristalice vide kao čoveka koji pomera granice tehnologije i inovacija, kritičari upozoravaju na njegov sve veći politički i društveni uticaj.

Posebne polemike izazvale su njegove političke aktivnosti i saradnja sa administracijom američkog predsednika Donalda Trampa. Istovremeno, Tesla se tokom prethodne godine suočila sa usporavanjem prodaje na pojedinim tržištima, kao i sa protestima i bojkotima dela potrošača.

Da li svet dobija prvog bilionera?

Bez obzira na podeljena mišljenja, brojke su impresivne. Ako procene budu potvrđene nakon početka trgovanja akcijama SpaceX-a, Ilon Mask postaće prvi čovek u istoriji čije bogatstvo premašuje jedan bilion dolara.

Za jedne je to simbol tehnološke revolucije i preduzetničkog uspeha. Za druge, pokazatelj koliko bogatstvo i moć mogu da se koncentrišu u rukama jednog čoveka.

Jedno je sigurno – priča o Ilonu Masku nastavlja da pomera granice mogućeg i privlači pažnju celog sveta.

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