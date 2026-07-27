Novosadski startap, kako navode, razvija proizvode osiguranja nove generacije koristeći veštačku inteligenciju, napredne matematičke modele i analizu podataka kako bi preciznije procenjivao rizik, određivao cene polisa i gradio kvalitetniji portfolio osiguranja, preneo je Tanjug.



"Jednorozi" su startapi sa procenjenom vrednošću većom od milijardu dolara.



Iz startapa Ominimo tvrde su sada najvrednija osiguravajuća kompanija na prostoru bivše Jugoslavije.



Osnivač i direktor kompanije Ominimo Dušan Komar izrazio je uverenje da je u pitanju značajan trenutak za ceo srpski startap ekosistem.



"Kada jedna zemlja dobije svog prvog jednoroga, međunarodni investicioni fondovi počinju drugačije da posmatraju tu zemlju, pa i šanse da iz nje nastanu novi veliki startapi postaju veće. Naša želja je da nastavimo da privlačimo mlade talente iz Srbije da nam se pridruže u rešavanju najkompleksnijih problema iz oblasti veštačke inteligencije u svetu osiguranja i finansija i da grade svoju karijeru u globalno relevantnoj kompaniji, bez potrebe da odlaze u inostranstvo“, izjavio je Komar.



On je dodao da Ominimo danas zapošljava više od 100 ljudi, od čega se dve trećine bave naukom o podacima (data science) i softverskim inženjeringom, i najvećim delom ih čine stručnjaci iz Srbije zaposleni u razvojnim centrima u Novom Sadu i Beogradu.



"Reč je o mladim ljudima prosečne starosti od svega 25 godina. Oni su najbolji matematičari i programeri svoje generacije, sa gotovo savršenim prosekom ocena, među kojima su i osvajači medalja na najprestižnijim međunarodnim takmičenjima znanja, uključujući Međunarodnu matematičku olimpijadu", naveo je Komar.



Bruno Lusic iz EBRD ocenio je novosadski startap kao jednu od najimpresivnijih kompanija iz oblasti tehnologije osiguranja (insurtech) koju je Evropska banka za obnovu i razvoj do sada evaluirala, zahvaljujući izuzetnom rastu i snažnim poslovnim temeljima.



"Drago nam je što možemo da podržimo kompaniju u narednoj fazi njenog razvoja i radujemo se dugoročnom partnerstvu na njenom daljem putu rasta", rekao je Lusic, navodi se u saopštenju.



Kompaniju su osnovali Dušan Komar i Laslo Horvat iz Srbije, zajedno sa Denisom Vajnbenderom iz Nemačke.



Poslovanje su pokrenuli 2024. godine i za kratko vreme ga proširili na četiri evropska tržišta, a u narednih godinu dana planiraju ulazak na još šest tržišta EU, kao i na tržište Sjedinjenih Američkih Država.



Kako je navedeno, za manje od dve godine Ominimo je dostigao gotovo milion korisnika i godišnji obim poslovanja veći od 350 miliona dolara, što ga čini najbrže rastućom tehnološkom kompanijom u oblasti osiguranja u svetu.



Vrednost Ominima porasla je od ivnesticione runde Serije A u aprila 2025. godine sa 230 miliona na 1,6 milijardi dolara, navodi se u saopštenju.



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