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Novo istraživanje otkriva - zaposleni sve zabrinutiji zbog uticaja veštačke inteligencije na poslove

Više od polovine građana Sjedinjenih Američkih Država strahuje da bi razvoj veštačke inteligencije mogao da dovede do gubitka posla za njih ili nekog člana njihovog domaćinstva, pokazalo je novo istraživanje.

Autor:  Nina Stojanović
Tanjug11.06.2026.11:27
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Novo istraživanje otkriva - zaposleni sve zabrinutiji zbog uticaja veštačke inteligencije na poslove
Foto: Shutterstock | Foto: Shutterstock
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Anketa koju su sproveli Rojters i Ipsos na više od 4.500 odraslih osoba širom SAD pokazala je da 53 odsto ispitanika deli ovu zabrinutost. Sa druge strane, 37 odsto građana navelo je da ih takav scenario ne brine, dok 10 odsto nije imalo stav ili nije odgovorilo na pitanje.

Raste zabrinutost zbog veštačke inteligencije

Rezultati istraživanja pokazuju da je zabrinutost zbog razvoja veštačke inteligencije sve izraženija među građanima.

Ukupno 73 odsto Amerikanaca izjavilo je da ih brine sve šira primena AI tehnologija, što predstavlja rast u odnosu na 68 odsto iz sličnog istraživanja sprovedenog 2023. godine.

Razlike između demokrata i republikanaca

Istraživanje je pokazalo i razlike u stavovima u zavisnosti od političkih opredeljenja ispitanika.

Čak 61 odsto pristalica Demokratske partije navelo je da ih zabrinjava uticaj veštačke inteligencije na tržište rada, dok isti stav deli 47 odsto pristalica Republikanske partije.

Obrazovaniji češće koriste AI alate

Prema rezultatima ankete, građani sa fakultetskim obrazovanjem znatno češće koriste alate zasnovane na veštačkoj inteligenciji.

Polovina ispitanika sa završenim fakultetom izjavila je da redovno koristi AI alate, dok je među osobama bez fakultetske diplome taj procenat iznosio 34 odsto.

Stručnjaci ocenjuju da će razvoj veštačke inteligencije nastaviti da menja tržište rada, dok istovremeno raste potreba za prilagođavanjem zaposlenih novim tehnologijama i veštinama koje postaju sve traženije u savremenoj ekonomiji.

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