Ministarstvo unutrašnjih poslova upozorilo je danas građane na lažne SMS i iMessage poruke u kojima se nepoznati pošiljaoci predstavljaju kao Uprava saobraćajne policije i traže da putem internet linkova navodno izvrše uvid u dokaze o saobraćajnim prekršajima i plate novčane kazne, piše Tanjug.

"Ističemo da Ministarstvo unutrašnjih poslova i Uprava saobraćajne policije ne šalju obaveštenja o saobraćajnim prekršajima putem SMS ili iMessage poruka, niti na taj način zahtevaju plaćanje novčanih kazni", saopštio je MUP, napominjući da se obaveštenja o saobraćajnim prekršajima i drugi službeni akti građanima dostavljaju isključivo putem redovne pošte ili preko Portala eUprava, u skladu sa zakonom i propisanim procedurama.

Kako se navodi u saopštenju, ovakve poruke najčešće stižu sa stranih telefonskih brojeva ili naloga koji nemaju nikakve veze sa državnim institucijama, što je, kako navode u MUP-u, jedan od prvih pokazatelja da je reč o pokušaju prevare.

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