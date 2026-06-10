Prošlogodišnji "račun za energiju" u Italiji iznosio je 48,7 milijardi evra, sedam milijardi evra manje nego 2024. godine, rekao je predsednik UNEM-a Đani Murano na godišnjem sastanku.

U 2026. godini iznos bi mogao da poraste na oko 57 do 58 milijardi evra, dodao je Murano. Troškovi uvoza nafte mogli bi da iznose oko 24 milijarde evra ove godine, pod pretpostavkom prosečne cene nafte Brent od 90 dolara po barelu, izračunao je UNEM. U 2025. godini iznosili su oko 19,5 milijardi evra.

Zatvaranje Ormuskog moreuza zbog krize na Bliskom istoku značajno je poremetilo snabdevanje naftom širom sveta, budući da je pre američko-izraelskog napada na Iran 28. februara oko petine pošiljki prolazilo kroz Ormuz, piše tportal.

Barel sirove nafte marke Brent trgovao se na londonskom tržištu po ceni od 92,14 dolara u sredu posle podneva, a američka WTI po ​​ceni od 88,97 dolara. Pre početka američko-izraelskog rata protiv Irana krajem februara, Brent se trgovao po ceni od 70 dolara, a WTI po ​​ceni od oko 67 dolara.

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