Pored sanacije štete nakon što je Rusija prošle zime uništila devet gigavata proizvodnih kapaciteta, neophodno je obezbediti rezervne izvore energije i vode i dodatno zaštititi ključne objekte.

Odgovor ukrajinske vlade je višegodišnji plan energetske otpornosti koji bi se sprovodio širom zemlje uz pomoć lokalnih vlasti. Cilj je da gradovi i opštine budu spremni za nove velike napade na energetski sistem, umesto da pokušavaju da dobiju opremu koja im nedostaje usred bombardovanja.

Nekoliko izvora iz ukrajinskog energetskog sektora potvrdilo je Kijevskom nezavisnom da finansijska konstrukcija još nije zatvorena. Dok su pregovori sa međunarodnim partnerima, uključujući Evropsku uniju, u toku, troškove pripreme trenutno uglavnom snosi ukrajinska država.

Prema rečima dva ukrajinska energetska zvaničnika, Kijev razmatra mogućnost korišćenja dela sredstava iz ovog kredita za finansiranje svog plana. U međuvremenu, država je već obezbedila više od 25 milijardi grivni iz budžeta za proveru projekta, a dodatnih 40 milijardi grivni je još uvek u postupku odobravanja u parlamentu.

Ministarstvo razvoja zajednica i teritorija navodi da je nivo zaštitne izgradnje oko najugroženijih objekata kritične infrastrukture i da će uskoro početi nabavka novih modularnih kotlarnica.

Kontinuirano snabdevanje vodom i pouzdano grejanje tokom zime su takođe prioriteti. Zabrinjavajuća situacija u Kijevu Međutim, mnogi regioni kasne sa rokom koji predviđa završetak priprema do septembra, upozorio je predsednik Volodimir Zelenski.

"Nažalost, nisu svi regioni još uvek dostigli nivo angažovanja za efikasnu zaštitu građana", napisao je Zelenski.

Posebno je zabrinjavajuća situacija u Kijevu, koji je prošle zime imao velike probleme, pripreme za predstojeću sezonu trenutno kasne.

Da bi ubrzala radove, vlada je početkom juna odobrila dodatne dve milijarde grivni nakon što je gradonačelnik Vitalij Kličko već obezbedio devet milijardi grivni iz gradskog budžeta, piše tportal.

"Država preuzima značajan deo finansijskog tereta. Istovremeno, važno je da se sve isplanira i izmeri brzo i u potpunosti", rekao je Kuleba.

BONUS KLIP Pogledajte vesti o EXPO2027:

Za najnovije biznis vesti iz Srbije i sveta, pratite nas na Tiktoku, Fejsbuku i na našoj Instagram stranici.