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Jedna od ključnih industrija u Evropi na udaru - rastu troškovi, fabrike posluju sa gubicima

Hemijska industrija suočava se sa najtežom krizom u poslednjih 25 godina usled visokih troškova energije, globalnih viškova proizvodnje i sve jače konkurencije iz Kine, upozorio je izvršni direktor kompanije BASF Markus Kamit.

Autor:  Nina Stojanović
B9211.06.2026.10:35
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Jedna od ključnih industrija u Evropi na udaru - rastu troškovi, fabrike posluju sa gubicima
Foto: SeventyFour/Shutterstock.com
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Prema njegovim rečima, BASF već godinama trpi posledice visokih cena energenata u Nemačkoj, dok matična fabrika kompanije u Ludvigshafenu posluje sa gubicima.

Zbog toga je kompanija najavila dodatno smanjenje troškova i reorganizaciju poslovanja, prenosi Viršaftsvohe.

Moguć novi rast cena nafte

Kamit je upozorio da bi globalno tržište moglo da se suoči sa novim rastom cena nafte ukoliko uskoro ne dođe do ponovnog otvaranja Ormuskog moreuza.

"Tvrdnje da bi ponovno puštanje u rad Severnog toka automatski snizilo cenu gasa u Evropi nisu realne", rekao je on.

Prema njegovoj oceni, svetske zalihe nafte se postepeno smanjuju, a nastavak blokade jednog od najvažnijih pomorskih prolaza za transport energenata mogao bi tokom druge polovine godine da izazove novi cenovni šok na tržištu sirove nafte i naftnih derivata.

Situacija sa gasom nešto stabilnija

Kada je reč o tržištu prirodnog gasa, prvi čovek BASF-a smatra da su rizici trenutno manji.

On očekuje da će Kina, u periodima viših cena gasa, povećavati upotrebu uglja, što bi moglo da smanji globalnu tražnju za gasom i ublaži pritisak na cene.

Ipak, Kamit ne veruje da bi eventualni povratak ruskog gasa preko Severnog toka značajnije promenio situaciju na evropskom tržištu, navodeći da cenu gasa danas u najvećoj meri određuje globalno tržište tečnog prirodnog gasa (LNG).

Visoki troškovi i konkurencija iz Kine

Pored skupih energenata, evropska hemijska industrija suočava se i sa snažnim pritiskom kineskih proizvođača, kao i sa viškovima kapaciteta na svetskom tržištu.

Zbog toga mnoge kompanije najavljuju restrukturiranje poslovanja i dodatne mere štednje, dok analitičari upozoravaju da bi oporavak sektora mogao da potraje godinama.

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