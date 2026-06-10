Prema zvaničnim podacima Švajcarskog saveznog zavoda za carine i bezbednost granica (BAZG), u toku je velika operacija uvođenja automatskog nadzora, a sistemi za prepoznavanje registarskih tablica već su instalirani na 177 lokacija.

Sistem snima vozila i pri ulasku i pri izlasku iz zemlje.

Ključni podaci o novom sistemu

Pokrivenost granice: S obzirom da u Švajcarskoj postoji ukupno 692 granična prelaza, prema podacima Saveznog zavoda za puteve (ASTRA), trenutnih 177 lokacija pokriva samo jedan, ali strateški važan, deo granice. Lokacije se stalno ažuriraju i nadograđuju.

Kamere na stranoj teritoriji: Iako BAZG uglavnom instalira sisteme na švajcarskom tlu, postoje izuzeci. Neki sistemi kamera nalaze se u takozvanim zajedničkim carinskim objektima koji su dogovoreni međudržavnim sporazumima, što znači da se neke kamere fizički nalaze na nemačkoj teritoriji.

Precizno praćenje: Uređaji su podešeni tako da mogu 100% i bez greške dodeliti granični prelaz švajcarskoj ili nemačkoj kontroli na osnovu trake, smera kretanja i saobraćajnih propisa.

Beleže se marka, tip i boja vozila, ali ne i lica putnika

Mnogi vozači se s pravom pitaju koje informacije ovaj sistem prikuplja. BAZG naglašava da sistem čuva samu registarsku tablicu, tačan datum i minut ulaska ili izlaska iz zemlje.

U zavisnosti od zakonske specifikacije, sistem može da obrađuje i druge karakteristike samog vozila - kao što su marka automobila, tačan tip i boja. S druge strane, ne prati se dužina boravka u Švajcarskoj ili učestalost prelazaka granice.

Švajcarske vlasti takođe uveravaju javnost u vezi sa zaštitom privatnosti putnika: lica vozača i putnika ne mogu se identifikovati. Iako se u određenim uslovima osvetljenja ljudi mogu videti kao obrisi na preglednim slikama, njihova identifikacija je potpuno isključena zbog samog kvaliteta slike.

Automatsko ukrštanje podataka sa bazom podataka za pretragu

Glavni razlog za uvođenje ovog skupog sistema je borba protiv kriminala i prekršaja. Sve zabeležene registarske tablice prolaze kroz švajcarsku bazu podataka za pretragu RIPOL u realnom vremenu. Ova baza podataka, između ostalog, evidentira ukradena vozila, ukradene registarske tablice, kao i brojne druge policijske naloge i naređenja.

Ako sistem prepozna registarsku tablicu sa liste, odmah aktivira takozvani "pogodak" (Treffer) i u roku od nekoliko sekundi alarmira granične i carinske službenike na terenu. Pored policijskih pretraga, podaci se koriste i za kontrolu teretnog saobraćaja, tj. za proveru plaćanja švajcarskog poreza na teška teretna vozila (LSVA), koji se primenjuje na sve kamione preko 3,5 tone bruto težine vozila. Pored toga, anonimni podaci iz sistema se koriste u statističke svrhe za analizu prekograničnog saobraćaja.

Koliko dugo se čuvaju vaši podaci?

Za većinu snimaka i podataka važi strogo pravilo: maksimalni period čuvanja je 30 dana. Nakon ovog perioda, podaci se automatski i trajno brišu iz sistema. Jedini izuzetak od ovog pravila nastaje ako se u ovom roku utvrdi sumnja na prekršaj ili krivično delo, ili ako se pokrene upravno-krivični postupak u kome su ovi skeniranja i snimci neophodni kao dokaz u istrazi, piše Feniks magazin.

BAZG je takođe naglasio da trenutno skeniranje tablica nema nikakve veze sa najavljenim uvođenjem tranzitne takse za prolazak kroz Švajcarsku (tzv. alpska putarina), čija je primena u nadležnosti Savezne kancelarije za puteve (ASTRA).

BONUS KLIP Pogledajte vesti o EXPO2027:

Za najnovije biznis vesti iz Srbije i sveta, pratite nas na Tiktoku, Fejsbuku i na našoj Instagram stranici.