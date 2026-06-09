Kako je preneo Skaj njuz, cene nafte prethodno su skočile i do pet odsto nakon vikend eskalacije sukoba između Izraela i Irana, pošto su tržišta bila zabrinuta zbog mogućeg kraja dvomesečnog primirja između dve zemlje, prenosi Tanjug.

Glavni tržišni analitičar kompanije "KCM Trade" Tim Voterer rekao je da, iako je prekid direktnih udara doneo određeno olakšanje tržištima, investitori i dalje nisu uvereni da će primirje opstati.



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