Kako je potvrđeno za Primorski portal iz Železničkog prevoza Crne Gore, dnevni međunarodni voz „Tara“ saobraćaće do 14. septembra 2026. godine.

Kada polazi voz iz Crne Gore?

Voz će iz Bara polaziti u 9 časova, iz Podgorice u 10 časova, dok je polazak iz Bijelog Polja predviđen u 12.52 časova.

Polasci iz Srbije

Iz Subotice voz za Crnu Goru polazi u 8.04 časova, sa stanice Petrovaradin u 8.58, dok je polazak sa stanice Beograd Centar planiran za 9.45 časova.

Tokom putovanja predviđeno je presedanje u Bijelom Polju, gde se obavljaju granične procedure.

Ako planirate letovanje u Crnoj Gori, ovo su plaže sa najčistijim morem, više o tome pročitajte OVDE.

Putnici koji putuju iz Srbije do zajedničke granične stanice Bijelo Polje prevoze se Štadler vozovima „Srbijavoza“, nakon čega nastavljaju putovanje ka Crnoj Gori.

Koliko koštaju karte?

Za putovanje dnevnim vozom obavezna je rezervacija mesta, koja košta tri evra.

Cene karata za najtraženije relacije su:

Bar – Beograd: 23,80 evra

Bar – Novi Sad: 26,80 evra

Bar – Subotica: 30,40 evra

Podgorica – Beograd: 21,60 evra

Podgorica – Novi Sad: 24,60 evra

Podgorica – Subotica: 28,20 evra

Putnici koji kreću iz Crne Gore ka Srbiji putuju klimatizovanom kompozicijom sa kolima za sedenje.

Sve dodatne informacije o redu vožnje i cenama karata za ostale relacije dostupne su na sajtu Železničkog prevoza Crne Gore, prenosi podgorički portal Adria.

BONUS KLIP Pogledajte vesti o EXPO2027: