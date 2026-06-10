Ležaljke u Crnoj Gori uskoro poskupljuju duplo - otkriveno kakve cene turisti tek mogu da očekuju

Iako je do vrhunca letnje sezone ostalo još nekoliko nedelja, plaže i ugostiteljski objekti u Budvi već su puni turista. Visoke temperature dovele su goste na crnogorsko primorje ranije nego prethodnih godina, a mnoge najviše zanima jedno pitanje - koliko će ih ove godine koštati letovanje?

Prema rečima Sofije Marković iz Beograda, koja drugu godinu radi kao hostesa u jednom restoranu u Budvi, cene hrane i pića za sada nisu menjane u odnosu na prošlu godinu.

"Već je veoma toplo i turisti su stigli ranije nego što smo očekivali. Promet je sličan kao prošle godine u ovom periodu, a cene u našem restoranu ostale su iste", kaže ona, za Blic.

Najbrojniji gosti i dalje dolaze iz Srbije i regiona, dok među stranim turistima prednjače posetioci iz Turske i Rusije.

Kada je reč o cenama, jedno točeno pivo košta 4,20 evra, dok je cena velikog piva 4,60 evra. Kako navodi Sofija, gosti za sada nemaju primedbe na cenovnik, posebno u poređenju sa lokalima u Starom gradu, gde su cene uglavnom više.

Za one koji planiraju odmor sa partnerom ili porodicom, dobra vest je da večera za dve osobe ne mora da bude veliki udar na budžet.

"Oko 35 evra dovoljno je za pristojnu večeru za dvoje. Naravno, sve zavisi od izbora jela i pića, ali to je neka prosečna suma za lep obrok", objašnjava ona.

Dok su cene u restoranima uglavnom stabilne, na plažama se već najavljuju poskupljenja.

Trenutno komplet ležaljki i suncobrana u prvom redu do mora košta 15 evra, dok je za drugi red potrebno izdvojiti 10 evra. Međutim, kako navode zakupci plaža, krajem juna i tokom jula stižu nove cene.

U špicu sezone komplet u prvom redu koštaće 25 evra, dok će za drugi red biti potrebno izdvojiti 20 evra.

To znači da će turisti za mesto uz samu obalu plaćati čak 10 evra više nego sada, što je praksa koja se godinama primenjuje tokom najveće letnje gužve.

Ipak, turistički radnici veruju da će predstojeća sezona biti uspešnija od prošlogodišnje. Već sada primećuju veći broj gostiju iz Nemačke i Velike Britanije, dok su turisti iz Srbije i dalje među najvernijim posetiocima crnogorskog primorja.

Za sada, oni koji planiraju odmor u Crnoj Gori mogu da računaju na večeru za dvoje od oko 35 evra, pivo od 4,20 evra i ležaljke koje se na pojedinim plažama još dobijaju uz poručeno piće. Međutim, sa početkom glavne sezone krajem juna troškovi boravka na plaži gotovo sigurno će biti veći.

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