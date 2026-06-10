Vožnja taksijem naplaćena čak 2.500 evra - turisti danima nisu znali da su prevareni u Parizu

Francuske vlasti razotkrile su međunarodnu grupu lažnih taksista koja je, prema navodima tužilaštva, prevarila putnike za gotovo 680.000 evra koristeći nameštene POS terminale za beskontaktno plaćanje.

Kako je funkcionisala prevara

Osumnjičeni su se predstavljali kao regularni taksisti i koristili automobile sa falsifikovanim registarskim tablicama. Najčešće su presretali turiste na prometnim lokacijama u Parizu, u blizini Ajfelovog tornja, železničke stanice Monparnas i velikih robnih kuća, piše Večernji.

Prilikom plaćanja vožnje karticom koristili su poseban trik. Na POS terminalima su sakrivali ekran ili koristili uređaje sa oštećenim displejem, tako da putnici nisu mogli da vide stvaran iznos koji potvrđuju.

Tako je vožnja koja je trebalo da košta 19 ili 20 evra neretko naplaćena 1.900, pa čak i 2.500 evra.

Problem je bio što većina turista prevaru nije primetila odmah. Tek nekoliko dana kasnije, proverom bankovnih izvoda, shvatali su da im je sa računa skinut višestruko veći iznos.

Jedna vožnja ga koštala 2.500 evra

Među oštećenima je i turista identifikovan kao David, koji je za vožnju od Trokadera očekivao račun od 38,60 evra.

Kada je kasnije proverio stanje na računu, usledio je šok - umesto nekoliko desetina evra, skinuto mu je čak 2.500 evra.

Odmah sam blokirao karticu, pokrenuo spor sa bankom i podneo prijavu policiji - rekao je on za francuske medije.

Prema podacima istrage, do sada je oko 80 turista podnelo zahteve za povraćaj novca, a ukupna šteta procenjuje se na približno 680.000 evra.

Pretnje i nasilje kada bi putnici posumnjali

Tužilaštvo navodi da se grupa nije zaustavljala samo na finansijskim prevarama.

U slučajevima kada bi putnici primetili nepravilnosti ili osporili cenu vožnje, osumnjičeni su navodno pribegavali pretnjama, pa čak i fizičkom nasilju.

Jedan od turista je, prema navodima istražitelja, zadobio ozbiljne povrede nakon što ga je vozač pregazio automobilom tokom rasprave oko naplaćenog iznosa. Zbog povreda nije mogao da radi naredna dva meseca.

Vođa grupe imao lažne taksije i oružje

Istraga je pokazala da je grupu navodno organizovao 27-godišnji muškarac koji je obezbedio osam vozila prerušena u taksije sa falsifikovanim registarskim oznakama.

Članovi bande su od decembra 2024. do januara 2026. godine koordinisali aktivnosti putem Snapchat grupe pod nazivom „Elchapo94“.

Tokom policijskih racija početkom juna, istražitelji su pronašli više od 53.000 evra gotovine, luksuznu robu, falsifikovane registarske tablice, opremu za taksi vozila, kao i automatsku pušku sa municijom.

Četvorica osumnjičenih terete se za prevaru i pranje novca, a prema francuskom zakonu preti im kazna do 10 godina zatvora.

Kako da izbegnete ovakve prevare na putovanju

Stručnjaci za bezbednost putnika upozoravaju da je prilikom plaćanja karticom važno uvek proveriti iznos na POS terminalu pre potvrde transakcije.

Posebnu pažnju treba obratiti na vozila koja nisu jasno obeležena kao registrovani taksi prevoznici, kao i na situacije u kojima vozač pokušava da zakloni ekran uređaja za plaćanje.

Jedan trenutak nepažnje može skupo da košta, što su na sopstvenom primeru osetile desetine turista u jednom od najposećenijih gradova Evrope.

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