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Tramp poručio da voli inflaciju - cene u SAD rastu najbrže u tri godine

Dok rat na Bliskom istoku podiže cene energenata i dodatno opterećuje građane, Donald Tramp poručuje da će se tržište stabilizovati čim sukob sa Iranom bude okončan.

Autor:  Dubravka Jovanović
11.06.2026.09:46
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Tramp poručio da voli inflaciju - cene u SAD rastu najbrže u tri godine
Foto: DT phots1/Shutterstock
Skočila cena nafte
Foto:Shutterstock
 Skočila cena nafte
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Foto: ARTISTBELLA / Shutterstock.com
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Američki predsednik Donald Tramp izjavio je da očekuje nagli pad cena nafte nakon završetka sukoba sa Iranom, uprkos tome što tržišta trenutno beleže rast cena energenata i inflacije, prenosi Poslovni.

"Kada se sve završi, videćete da će cena nafte pasti na nivo na kojem je bila ranije. Već pada. Pašće kao kamen", rekao je Tramp obraćajući se novinarima.

Njegova izjava dolazi u trenutku kada ratne tenzije na Bliskom istoku i problemi u transportu kroz Ormuski moreuz izazivaju ozbiljnu zabrinutost na svetskim tržištima.

"Volim inflaciju"

Tramp je izazvao pažnju javnosti i komentarom o najnovijim podacima koji pokazuju da je inflacija u Sjedinjenim Američkim Državama dostigla najviši nivo u poslednje tri godine.

Na pitanje novinara da li rast cena može negativno da utiče na republikance pred izbore za Kongres, Tramp je kratko odgovorio:

"Volim inflaciju".

Predsednik je potom objasnio da je njegova administracija odobrila posebne mere za zaštitu transporta nafte kroz Ormuski moreuz, ocenjujući da je takva odluka bila neophodna uprkos mogućim ekonomskim posledicama.

"Za mene je to vredelo", poručio je Tramp.

Ormuski moreuz ostaje ključni problem

Jedan od najvećih izazova za svetsku ekonomiju trenutno predstavlja situacija u Ormuskom moreuzu, kroz koji prolazi značajan deo globalnog izvoza nafte.

Zatvaranje ili ograničavanje saobraćaja kroz ovaj strateški prolaz već je dovelo do rasta cena benzina, transporta, đubriva i brojnih drugih proizvoda.

Ekonomisti upozoravaju da bi produžena kriza mogla dodatno da podstakne inflaciju širom sveta i uspori privredni rast.

Federalne rezerve pod pritiskom

Više cene energije mogle bi da utiču i na odluke američkih Federalnih rezervi.

Ukoliko inflacija nastavi da raste, centralna banka mogla bi da odloži smanjenje kamatnih stopa, što bi značilo skuplje kredite za građane i kompanije.

Tramp već mesecima insistira na nižim kamatama, smatrajući da bi to podstaklo privredni rast i olakšalo finansijsku situaciju građanima.

Republikanci strahuju od reakcije birača

Iako republikanci pokušavaju da zadrže većinu u Kongresu, rast troškova života postaje sve ozbiljniji politički problem.

Analitičari upozoravaju da bi nezadovoljstvo građana zbog visokih cena goriva, hrane i stanovanja moglo da utiče na rezultate izbora koji se održavaju u novembru.

Inflacija je bila jedno od ključnih pitanja i tokom predsedničke kampanje, a Tramp je veliki deo podrške dobio upravo na obećanju da će smanjiti rast cena i poboljšati životni standard Amerikanaca.

Normalizacija neće biti brza

Stručnjaci iz energetskog sektora upozoravaju da čak ni eventualni dogovor između Vašingtona i Teherana ne bi odmah rešio probleme na tržištu.

Prema njihovim procenama, biće potrebni meseci da se lanci snabdevanja vrate u normalu, dok bi posledice trenutnih poremećaja mogle da se osećaju tokom cele 2026. godine.

Zbog toga mnogi građani sa zabrinutošću prate razvoj događaja, jer rast cena energenata gotovo uvek utiče i na troškove života, od računa za gorivo do cena osnovnih životnih namirnica.

"Razmišljam samo o jednoj stvari"

Tramp je ranije izazvao burne reakcije kada je izjavio da mu je prioritet nacionalna bezbednost, a ne trenutna finansijska situacija građana.

"Ne razmišljam o finansijskoj situaciji Amerikanaca. Ne razmišljam ni o kome. Razmišljam samo o jednoj stvari – ne smemo da dozvolimo Iranu da poseduje nuklearno oružje2, rekao je predsednik.

Dok sukob na Bliskom istoku traje, investitori i građani širom sveta nastavljaju da prate kretanje cena nafte, svesni da bi upravo energenti mogli da odrede pravac globalne ekonomije u narednim mesecima.

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