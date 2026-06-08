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Expo 2027

Raspisan tender za izgradnju i održavanje izložbenih paviljona

Kompanija EXPO 2027 d.o.o. Beograd pokrenula je postupak nabavke za projektovanje i izgradnju kolektivnih paviljona, kao i njihovo operativno upravljanje i održavanje tokom trajanja specijalizovane izložbe Ekspo 2027 Beograd.

Autor:  Nina Stojanović
08.06.2026.12:20
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Raspisan tender za izgradnju i održavanje izložbenih paviljona
Foto: Ekspo 2027
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Predmet nabavke obuhvata sve faze realizacije kolektivnih paviljona - od projektovanja, izgradnje i opremanja, do operativnog upravljanja, održavanja i demontaže nakon završetka izložbe.

Kolektivni paviljoni namenjeni su državama koje će svoje izložbene postavke predstaviti u zajedničkim objektima, organizovanim prema regionalnim i tematskim celinama. Ukupno je planirano osam grupacija kolektivnih paviljona i 13 pojedinačnih paviljona, u kojima će se predstaviti veliki broj međunarodnih učesnika iz različitih delova sveta.

„Objavljivanjem ove nabavke nastavljamo intenzivne pripreme za specijalizovanu izložbu Ekspo 2027 Beograd. Cilj nam je da obezbedimo kvalitetne i funkcionalne prostore u kojima će zemlje učesnice na najbolji način predstaviti svoju kulturu, inovacije i razvojne potencijale“, izjavio je direktor EXPO 2027 d.o.o. Beograd Danilo Jerinić.

Rok za podnošenje ponuda je 3. jul, a ugovor će biti dodeljen na osnovu kriterijuma ekonomski najpovoljnije ponude, uz ocenjivanje cene, iskustva ponuđača, metodologije realizacije i kvaliteta predloženog konceptualnog rešenja.

Stručne službe kompanije EKSPO 2027 će, po isteku roka za dostavljanje ponuda, izvršiti stručnu ocenu pristiglih ponuda i doneti odluku o dodeli ugovora.

Specijalizovana izložba Ekspo 2027 Beograd sa temom „Igraj za čovečanstvo - sport i muzika za sve“ biće održana od 15. maja do 15. avgusta 2027. godine u Beogradu.

Detaljnije informacije o Ekspo 2027 Beograd mogu se pronaći na LINKU.

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Ekspo Ekspo 2027 Beograd

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