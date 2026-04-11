OpenAI zaustavlja projekat Stargate UK, prenosi Blumberg. Reč je o infrastrukturnom projektu za veštačku inteligenciju koji AI gigant realizuje u saradnji sa kompanijom Nvidia, a koji je namenjen da pomogne Ujedinjenom Kraljevstvu (UK) u izgradnji sopstvenih (suverenih) računarskih kapaciteta.

Kompanija je najavila Stargate UK prošlog septembra, ali je strateško partnerstvo sa vladom UK pokrenuto mesecima pre toga. Stargate UK bi omogućio vladi da lokalno pokreće najnaprednije AI modele iz data centara unutar regiona, "posebno za specifične slučajeve upotrebe gde je nadležnost važna". Međutim, OpenAI sada pauzira projekat zbog visoke cene energenata i regulatornih prepreka.

U izjavi dostavljenoj medijima, kompanija je navela da i dalje vidi ogroman potencijal za budućnost veštačke inteligencije u UK. Dodali su da je "AI računarstvo temelj tog cilja" i da nastavljaju da istražuju Stargate UK, te da će nastaviti sa projektom kada se stvore pravi uslovi, poput regulative i troškova energije, koji omogućavaju dugoročna ulaganja u infrastrukturu.

