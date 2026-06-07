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Svet

Loša godina - Grčka ostaje bez Fete?

Proizvodnja feta sira u Grčkoj ove godine bi mogla da bude manja za oko 15.000 tona zbog smanjenih isporuka ovčijeg i kozjeg mleka, izazvanih velikim gubicima stočnog fonda zbog epidemije malih boginja i širenja slinavke i šapa na Lezbosu.

 

Autor:  Stanko Stamenković
07.06.2026.07:12
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Loša godina - Grčka ostaje bez Fete?
Foto: Shutterstock
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Predsednik Međuprofesionalne organizacije za fetu Mihalis Sarantis je rekao da se ove godine očekuje smanjenje isporuka ovčijeg mleka za između 60.000 i 70.000 tona, što bi moglo da dovede do pada proizvodnje fete za više od 10 odsto, preneo je Ekatimerini.

Godišnja proizvodnja feta sira u Grčkoj iznosi oko 140.000 tona, od čega se približno 105.000 tona izvozi.

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Grčka nestašica sir feta sir

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