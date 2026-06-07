Loša godina - Grčka ostaje bez Fete?

Predsednik Međuprofesionalne organizacije za fetu Mihalis Sarantis je rekao da se ove godine očekuje smanjenje isporuka ovčijeg mleka za između 60.000 i 70.000 tona, što bi moglo da dovede do pada proizvodnje fete za više od 10 odsto, preneo je Ekatimerini.

Godišnja proizvodnja feta sira u Grčkoj iznosi oko 140.000 tona, od čega se približno 105.000 tona izvozi.

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