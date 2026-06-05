Broj osoba prijavljenih na biroima za zapošljavanje smanjen je za 36.323 u odnosu na april i sada iznosi 2,32 miliona, što je najniži nivo za mesec maj još od 2007. godine, pokazuju podaci koje su objavila španska ministarstva rada i socijalne sigurnosti.



U poređenju sa istim periodom prošle godine, broj nezaposlenih manji je za 134.162 osobe. Pad nezaposlenosti zabeležen je u gotovo svim privrednim sektorima, dok je blagi rast registrovan jedino među osobama koje ranije nisu bile zaposlene.

Rekordan broj zaposlenih

Broj osiguranika u sistemu socijalnog osiguranja takođe je nastavio da raste. Tokom maja pridružilo se još 231.975 radnika, pa je ukupan broj zaposlenih dostigao 22,3 miliona, što predstavlja najviši nivo otkako se vodi uporediva statistika.



Sezonski prilagođeni podaci pokazuju da je zaposlenost dostigla 22,1 milion ljudi, uz čak 64 uzastopna meseca rasta.



Rekordni nivoi zaposlenosti zabeleženi su među mladima, ženama, muškarcima, preduzetnicima i stranim radnicima. Broj zaposlenih stranaca dostigao je 3,36 miliona i sada čini oko 15 odsto ukupne radne snage u zemlji.

Turizam i ugostiteljstvo pokreću rast

Najveći broj novih radnih mesta otvoren je u ugostiteljstvu, koje je tokom maja dobilo gotovo 66.000 novih radnika. Ukupan broj zaposlenih u ovom sektoru približio se brojci od 1,68 miliona, zahvaljujući rastu turizma i povećanoj aktivnosti tokom letnje sezone.



Značajan rast zabeležen je i u administrativnim i pomoćnim uslugama, gde je zaposleno oko 27.000 novih radnika, pa se ukupan broj zaposlenih približio 1,5 miliona.



Na godišnjem nivou najveći doprinos rastu zaposlenosti dale su zdravstvene i socijalne službe, koje su dobile više od 77.000 novih zaposlenih.

Rekordan broj preduzetnika

Broj samozaposlenih dostigao je novi rekord od 3,46 miliona ljudi. Tokom poslednjih godinu dana sistemu se pridružilo gotovo 46.000 novih preduzetnika, najviše u profesionalnim, naučnim i tehničkim delatnostima.



Prema polu, u Španiji trenutno radi 11,7 miliona muškaraca i 10,6 miliona žena. Žene sada čine 47,45 odsto ukupno zaposlenih.

Nezaposlenost mladih na istorijskom minimumu

Broj nezaposlenih žena pao je na 1,4 miliona, što je najniži nivo za mesec maj od 2008. godine. Ipak, i dalje je veći od broja nezaposlenih muškaraca, kojih ima nešto više od 900.000.



Posebno ohrabruje podatak da je nezaposlenost među mladima mlađim od 25 godina pala na 164.955 osoba, što je najniži nivo od kada se vodi evidencija.

Balearska ostrva prednjače

Kada je reč o regionima, najveći mesečni pad nezaposlenosti i najveći rast zaposlenosti zabeleženi su na Balearskim ostrvima, gde je tokom maja registrovano gotovo 48.200 novih radnika, piše Euronews.



Na godišnjem nivou Madrid predvodi po broju novootvorenih radnih mesta, sa 127.841 zaposlenim više nego godinu dana ranije.

Sve više ugovora na neodređeno

Tokom maja potpisan je 572.061 ugovor na neodređeno vreme, što čini 43,2 odsto svih novih ugovora. Ova vrsta zaposlenja nastavila je da raste i na mesečnom i na godišnjem nivou.



Najnoviji podaci o naknadama za nezaposlene, koji se odnose na april, pokazuju da je pomoć primalo 1,78 miliona ljudi. Prosečna mesečna naknada iznosila je 1.168,30 evra, što je za 22,6 evra više nego godinu dana ranije.



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