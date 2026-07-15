Posebno ohrabruje podatak da je broj oglasa namenjenih mladima porastao za čak 24 odsto dok su najveći rast potražnje za radnicima zabeležili građevinarstvo, turizam i ugostiteljstvo, objavio je Infostud.

Kako je istaknuto, nakon izazovne 2025. godine, kada je tržište rada beležilo pad broja oglasa, rezultati iz prve polovine ove godine ukazuju na postepenu stabilizaciju i oporavak. Iako rast nije izrazit, predstavlja pozitivan signal da kompanije ponovo intenzivnije zapošljavaju.

Najveći broj oglasa i dalje dolazi iz sektora trgovine, u kome je tokom prvih šest meseci objavljeno 6.570 oglasa. Slede proizvodnja sa 3.389 oglasa, uslužni sektor i zanati sa 2.962, turizam i ugostiteljstvo sa 2.429, kao i građevinarstvo i arhitektura sa 2.232 oglasa.

Kada je reč o promenama u odnosu na isti period prošle godine, najveći rast zabeležen je u građevinarstvu i arhitekturi, gde je broj oglasa povećan za 15 odsto, kao i u turizmu i ugostiteljstvu sa rastom od 13 odsto.

Rast beleže i trgovina, uslužni sektor i zanati, kao i prehrambena industrija, što pokazuje da se oporavak ne odnosi samo na jednu granu privrede, već je prisutan u više sektora.

Sa druge strane, IT sektor nastavlja da beleži pad. Broj oglasa u ovoj oblasti manji je za oko 32 odsto u odnosu na prvu polovinu prošle godine, dok je ukupan broj IT oglasa pao sa 2.508 na 1.633. Uprkos tome, IT Help Desk i Support, softverski inženjeri i programeri, Full Stack i Backend developeri ostaju među najtraženijim profilima.

Posebno pozitivan trend zabeležen je kada su u pitanju mladi. Tokom prve polovine ove godine objavljeno je 4.868 oglasa namenjenih studentima i mladima, što predstavlja rast od čak 24 odsto u odnosu na isti period prošle godine.

Njihov udeo u ukupnom broju oglasa porastao je sa 12 odsto na gotovo 15 odsto što pokazuje da poslodavci polako ponovo otvaraju vrata kandidatima koji tek ulaze na tržište rada. Najtraženije pojedinačne pozicije ostale su uglavnom nepromenjene.

Najviše oglasa objavljeno je za prodavce, magacionere, vozače, konobare, administrativne radnike, komercijaliste, radnike u proizvodnji, kuvare, telefonske operatere i prodajne savetnike.

Kada je reč o zaradama koje su poslodavci nudili u oglasima u Srbiji, kod najtraženijih zanimanja izdvajaju se komercijalisti i vozači sa prosečno ponuđenom platom od oko 125.000 dinara, dok su se zarade za radnike u proizvodnji i administrativne radnike kretale oko 88.000 dinara, za magacionere oko 86.000 dinara, a za prodavce oko 80.000 dinara.

Istovremeno, deficit radnika u pojedinim zanatskim i ugostiteljskim zanimanjima i dalje predstavlja jedan od najvećih izazova za poslodavce.

Među pozicijama za koje je najteže pronaći kandidate u prvih šest meseci nalaze se autolimari, limari, pekari, barmeni, mesari i šefovi kuhinja. Uprkos tome što poslodavci za pojedine od ovih pozicija nude natprosečne zarade, broj prijava ostaje nizak.

Tako je prosečna plata za šefa kuhinje iznosila oko 154.000 dinara, dok je za autolimare dostizala i 180.000 dinara. Podaci iz prve polovine ove godine pokazuju da tržište rada ulazi u stabilniju fazu u odnosu na prošlu godinu.

Iako je još rano govoriti o potpunom oporavku, rast broja oglasa, veća potražnja za mladima i povećana aktivnost u više ključnih privrednih sektora predstavljaju ohrabrujuće pokazatelje za nastavak godine.

Istovremeno, dugogodišnji nedostatak kvalifikovanih zanatskih radnika ostaje jedan od najvećih izazova domaćeg tržišta rada, što potvrđuje da ni sve konkurentnije zarade često nisu dovoljne da nadomeste manjak stručnih kadrova.

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