Indeks Beogradske berze Belex15 je pao za 0,36 odsto, isto kao i Belexline, piše Tanjug.
Prvo mesto na listi dobitnika pripalo je kompaniji "Jedinstvo" iz Sevojna, čije akcije su porasle za 0,46 odsto i na kraju trgovanja vredele po 8.500 dinara.
Sledi beogradsko "Dunav osiguranje" sa rastom vrednosti akcija od 1,59 odsto, a koje su na zatvaranju trgovanja imale vrednost od 1.951 dinara po akciji.
Gubitničku listu predvodi kompanija "PPT Armature" iz Aleksandrovca sa akcijama koje su pale za 3,51 odsto i na kraju trgovanja vredele po 275 dinara.
Na drugom mestu je "Metalac" iz Gornjeg Milanovca s padom vrednosti akcija od 3,10 odsto, koje su na zatvaranju trgovanja imale vrednost od 2.035 dinara po akciji.
Na Beogradskoj berzi najviše je trgovano akcijama kompanije "Dunav osiguranje" čime je ostvaren promet od 2.640.594 dinara, a drugo mesto zauzeo je beogradski "Meser tehnogas" s prometom od 1.863.054 dinara.
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Finansije i Berza
Nedeljni promet na Beogradskoj berzi premašio 341,86 miliona dinara
Na Beogradskoj berzi ove sedmice ostvaren je promet od 341.862.921 milion dinara, a oba indeksa su zabeležila identičan pad, navodi se u berzanskom izveštaju.
Indeks Beogradske berze Belex15 je pao za 0,36 odsto, isto kao i Belexline, piše Tanjug.
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