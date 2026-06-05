Tražite čašu vode u kafiću? U ovoj evropskoj zemlji mogu da vas odbiju - i to potpuno legalno

Da li ste ikada seli u kafić, naručili kafu i očekivali da uz nju dobijete čašu vode? Za većinu ljudi sa Balkana to je sasvim normalna stvar. Međutim, u jednoj evropskoj zemlji takav zahtev može da bude odbijen bez ikakvog objašnjenja - i potpuno je u skladu sa zakonom.

U Belgiji restorani, barovi i kafići nisu dužni da gostima ponude besplatnu vodu iz česme. Iako je voda za piće bezbedna i lako dostupna, vlasnici lokala sami odlučuju da li će je poslužiti ili će gostima ponuditi isključivo flaširanu vodu koja se dodatno naplaćuje.

Ova praksa već godinama izaziva rasprave između ugostitelja, potrošačkih organizacija i građanskih inicijativa. Dok jedni smatraju da je pristup vodi osnovno pravo svakog gosta, drugi upozoravaju da besplatna voda ima svoju cenu.

Zašto ugostitelji odbijaju besplatnu vodu?

Na prvi pogled deluje nelogično da čaša vode predstavlja problem. Međutim, belgijski ugostitelji tvrde da trošak nije samo voda koja izlazi iz česme.

Potrebne su čaše, osoblje koje će uslužiti goste, pranje posuđa i dodatna logistika. Pored toga, mnogi restorani i kafići značajan deo zarade ostvaruju upravo prodajom pića, pa strahuju da bi obavezna besplatna voda mogla da smanji prihode.

Predstavnici ugostiteljskog sektora ističu da se Belgija ne može jednostavno porediti sa drugim državama jer su troškovi poslovanja i ugostiteljske navike različiti, piše Kamatica.

U Francuskoj i Španiji pravila su potpuno drugačija

Za razliku od Belgije, u Francuskoj i Španiji ugostitelji imaju obavezu da gostima ponude besplatnu vodu iz česme uz obrok.

Ipak, zagovornici sadašnjeg sistema u Belgiji navode da svaka zemlja ima sopstvena pravila. U Francuskoj se, na primer, voda ne naplaćuje, ali se u pojedinim lokalima dodatno naplaćuju druge usluge koje se u Belgiji podrazumevaju.

Potrošačke organizacije smatraju da ne postoji univerzalno rešenje, ali se slažu da bi voda trebalo da bude dostupnija gostima.

Građani traže promene

Nezadovoljstvo postojećim pravilima dovelo je do pokretanja kampanje „Free Tap Water in Belgium“, koja se zalaže za to da voda iz česme bude dostupnija u restoranima, kafićima i javnim prostorima.

Aktivisti tvrde da bi takva praksa donela više koristi nego štete. Osim što bi gostima omogućila izbor, smanjila bi upotrebu plastičnih flaša i podstakla ljude da koriste kvalitetnu vodu iz javnog sistema.

Jedan od predloga jeste kompromisno rešenje prema kojem bi ugostitelji mogli da naplaćuju vodu iz česme, ali po simboličnoj i strogo ograničenoj ceni.

Za mnoge posetioce sa Balkana ovo je i dalje teško razumljivo. Ono što se kod nas smatra osnovnim znakom gostoprimstva, u Belgiji je stvar poslovne odluke. Zato sledeći put kada naručite kafu u Briselu, nemojte se iznenaditi ako vam umesto čaše vode ponude - račun za flaširanu.

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