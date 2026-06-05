EUR EUR 117,05 117,41din 117,76
USD USD 100,65 100,95din 101,25
CAD CAD 72,68 72,90din 73,12
AUD AUD 72,17 72,39din 72,61
GBP GBP 135,51 135,92din 136,33
CHF CHF 127,69 128,07din 128,46
KURSNA LISTA

Svet

Tražite čašu vode u kafiću? U ovoj evropskoj zemlji mogu da vas odbiju - i to potpuno legalno

Dok se u mnogim zemljama voda uz piće podrazumeva, u Belgiji običan zahtev za čašu vode iz česme često izaziva raspravu. Evo zašto ugostitelji odbijaju da je služe besplatno.

Autor:  Dubravka Jovanović
05.06.2026.12:46
0
Tražite čašu vode u kafiću? U ovoj evropskoj zemlji mogu da vas odbiju - i to potpuno legalno
Foto: Pixabay
Hrana skuplja, ponuda se smanjuje - indeks merenja svetskih cena poljoprivrednih proizvoda zabeležio skok 
Foto: branislavpudar/shutterstock
 Hrana skuplja, ponuda se smanjuje - indeks merenja svetskih cena poljoprivrednih proizvoda zabeležio skok 
Prethodna vest
Objavljene nove cene goriva u Srbiji
Shutterstock/ANDY RELY
 Objavljene nove cene goriva u Srbiji
Sledeća vest

Da li ste ikada seli u kafić, naručili kafu i očekivali da uz nju dobijete čašu vode? Za većinu ljudi sa Balkana to je sasvim normalna stvar. Međutim, u jednoj evropskoj zemlji takav zahtev može da bude odbijen bez ikakvog objašnjenja - i potpuno je u skladu sa zakonom.

U Belgiji restorani, barovi i kafići nisu dužni da gostima ponude besplatnu vodu iz česme. Iako je voda za piće bezbedna i lako dostupna, vlasnici lokala sami odlučuju da li će je poslužiti ili će gostima ponuditi isključivo flaširanu vodu koja se dodatno naplaćuje.

Ova praksa već godinama izaziva rasprave između ugostitelja, potrošačkih organizacija i građanskih inicijativa. Dok jedni smatraju da je pristup vodi osnovno pravo svakog gosta, drugi upozoravaju da besplatna voda ima svoju cenu.

Zašto ugostitelji odbijaju besplatnu vodu?

Na prvi pogled deluje nelogično da čaša vode predstavlja problem. Međutim, belgijski ugostitelji tvrde da trošak nije samo voda koja izlazi iz česme.

Potrebne su čaše, osoblje koje će uslužiti goste, pranje posuđa i dodatna logistika. Pored toga, mnogi restorani i kafići značajan deo zarade ostvaruju upravo prodajom pića, pa strahuju da bi obavezna besplatna voda mogla da smanji prihode.

Predstavnici ugostiteljskog sektora ističu da se Belgija ne može jednostavno porediti sa drugim državama jer su troškovi poslovanja i ugostiteljske navike različiti, piše Kamatica.

U Francuskoj i Španiji pravila su potpuno drugačija

Za razliku od Belgije, u Francuskoj i Španiji ugostitelji imaju obavezu da gostima ponude besplatnu vodu iz česme uz obrok.

Ipak, zagovornici sadašnjeg sistema u Belgiji navode da svaka zemlja ima sopstvena pravila. U Francuskoj se, na primer, voda ne naplaćuje, ali se u pojedinim lokalima dodatno naplaćuju druge usluge koje se u Belgiji podrazumevaju.

Potrošačke organizacije smatraju da ne postoji univerzalno rešenje, ali se slažu da bi voda trebalo da bude dostupnija gostima.

Građani traže promene

Nezadovoljstvo postojećim pravilima dovelo je do pokretanja kampanje „Free Tap Water in Belgium“, koja se zalaže za to da voda iz česme bude dostupnija u restoranima, kafićima i javnim prostorima.

Aktivisti tvrde da bi takva praksa donela više koristi nego štete. Osim što bi gostima omogućila izbor, smanjila bi upotrebu plastičnih flaša i podstakla ljude da koriste kvalitetnu vodu iz javnog sistema.

Jedan od predloga jeste kompromisno rešenje prema kojem bi ugostitelji mogli da naplaćuju vodu iz česme, ali po simboličnoj i strogo ograničenoj ceni.

Za mnoge posetioce sa Balkana ovo je i dalje teško razumljivo. Ono što se kod nas smatra osnovnim znakom gostoprimstva, u Belgiji je stvar poslovne odluke. Zato sledeći put kada naručite kafu u Briselu, nemojte se iznenaditi ako vam umesto čaše vode ponude - račun za flaširanu.

BONUS KLIP Pogledajte vesti o EXPO2027:

Expo

Za najnovije biznis vesti iz Srbije i sveta, pratite nas na TiktokuFejsbuku i na našoj Instagram stranici.

 
voda račun Kafić

Povezane vesti

FIFA razbesnela navijače pred SP - usred vrućina, zabranjene flašice za vodu
Foto: ACHPF/Shutterstock

FIFA razbesnela navijače pred SP - usred vrućina, zabranjene flašice za vodu

13:21 | 0
Turistkinja platila sedam evra za piće - sud potvrdio, hoteli nisu obavezni da služe vodu iz česme
Foto: New Africa/Shutterstock

Turistkinja platila sedam evra za piće - sud potvrdio, hoteli nisu obavezni da služe vodu iz česme

11:03 | 0
Podrška vašem stomaku već 50 godina
Heba promo

Podrška vašem stomaku već 50 godina

11:47 | 0
Kasiri ovo pitanje ne postavljaju slučajno - jedna greška vas može ostaviti bez novca 
Tanjug/Ap

Kasiri ovo pitanje ne postavljaju slučajno - jedna greška vas može ostaviti bez novca 

08:54 | 0
Granica je pomerena zauvek - naučnici su napravili suvu vodu
Foto: Shutterstock

Granica je pomerena zauvek - naučnici su napravili suvu vodu

10:13 | 0
Komentari (0)

Svet

Stižu veće plate za 135.000 radnika u Nemačkoj
Foto: Shutterstock | FOTOGRIN/Shutterstock

Stižu veće plate za 135.000 radnika u Nemačkoj

15:16 Svet
Kraj problema sa nestabilnom strujom - švajcarski projekat privukao pažnju čitavog sveta 
FOTO: Pixabay

Kraj problema sa nestabilnom strujom - švajcarski projekat privukao pažnju čitavog sveta 

14:08 Svet
Hrana skuplja, ponuda se smanjuje - indeks merenja svetskih cena poljoprivrednih proizvoda zabeležio skok 
Foto: branislavpudar/shutterstock

Hrana skuplja, ponuda se smanjuje - indeks merenja svetskih cena poljoprivrednih proizvoda zabeležio skok 

12:34 Svet
Objavljena nova cena nafte
Foto:Shutterstock

Objavljena nova cena nafte

12:28 Svet
Mislili su da je đubre, ipak je blago - sakupljanje otpada iz restorana je veoma korisno
Foto: leungchopan / Shutterstock.com

Mislili su da je đubre, ipak je blago - sakupljanje otpada iz restorana je veoma korisno

12:04 Svet
"Nema znakova nestašice goriva za avione" - oglasio se Komesar za saobraćaj EU
Shutterstock

"Nema znakova nestašice goriva za avione" - oglasio se Komesar za saobraćaj EU

09:44 Svet
Najneobičnije selo u Srbiji, nalazi se na sat vremena od Beograda - iskustvo koje mnogi prepričavaju
Shutterstock / Irene Fox

Najneobičnije selo u Srbiji, nalazi se na sat vremena od Beograda - iskustvo koje mnogi prepričavaju

09:28 Svet
Milijarder je kupio dva ostrva za 23 miliona dolara - smučila su mu se već 100 puta
Foto: Pixabay

Milijarder je kupio dva ostrva za 23 miliona dolara - smučila su mu se već 100 puta

09:12 Svet
Poznati lanac nameštaja zatvara još jednu prodavnicu - kupci masovno dolaze zbog popusta
FOTO: PIXABAY

Poznati lanac nameštaja zatvara još jednu prodavnicu - kupci masovno dolaze zbog popusta

08:26 Svet
Zbog saradnje sa Moskvom - EU predlaže sankcije za četiri kineske kompanije
Foto: Shutterstock

Zbog saradnje sa Moskvom - EU predlaže sankcije za četiri kineske kompanije

07:44 Svet

Najnovije

Najčitanije

6min

Sadrži povišen nivo cijanovodične kiseline - hitno povlačenje proizvoda u Hrvatskoj

22min

Bitkoin nastavio pad - vrednost nešto viša od 53.000 evra 

32min

Stižu veće plate za 135.000 radnika u Nemačkoj

46min

Destinacija koju sve više putnika bira umesto Grčke - pica je samo pet evra

1H

Kod Dražena je kilogram trešanja 3 evra - ali uz jedan uslov

19H

Počinje berba „plavog zlata“ - otkup 7 evra, a proizvođače muči problem koji novac ne rešava

24H

Mesar ostvario san, pa stavio katanac na vrata - nije mogao da pronađe radnike

1D

Srpski tekstilni gigant ide na prodaju

22H

EU od 1. jula uvodi taksu - svaki mali paket se dodatno plaća 

21H

Javni dug Srbije u padu - udeo u BDP-u značajno smanjen

Vidi sve

Vremenska prognoza

Kursna lista

Valuta Buying (RSD) Middle (RSD) Selling (RSD)
EUR EUR 117,05 117,41 117,76
USD USD 100,65 100,95 101,25
CAD CAD 72,68 72,9 73,12
AUD AUD 72,17 72,39 72,61
GBP GBP 135,51 135,92 136,33
CHF CHF 127,69 128,07 128,46

Kripto valute

Valuta Cena (EUR)
BTC BTC 54.466,00 €
ETH ETH 1.506,66 €
LTC LTC 39,28 €
DOT DOT 0,89 €
BCH BCH 210,43 €
LINK LINK 6,84 €
BNB BNB 517,85 €
XMR XMR 295,89 €
Powered by CoinGecko API