Dok se poslednjih meseci u domaćoj javnosti često raspravljalo o tome da li su Hrvatska i njena obala postale preskupe, objava je pokrenula pitanje koliko su cene u drugim popularnim evropskim turističkim destinacijama uporedive sa hrvatskim i da li su poređenja uopšte opravdana.

Uz video snimak računa, administrator stranice je rekao da se u medijima danima ponavlja ista priča, da je samo Hrvatska skupa.

"Mediji već danima prenose iste vesti, samo što je ovde skuplje. Nismo zemlja trećeg sveta, niti cene stvara nečija zloba. Naprotiv, cene stvara zakon ponude i potražnje. Očekivati da ćete dobiti vodu na obali u velikom turističkom gradu po istoj ceni kao što sam je ja dobio u Sisku samo pokazuje da autori takvih objava ne znaju šta utiče na formiranje cena. Ovo je izveštaj iz mesta na jugu Francuske. I nekako sumnjam da je takva vest glavna vest u novinama u Francuskoj“, napisao je on.

Poređenje nema smisla.

Objava je izazvala veliki broj komentara, a mnogi su istakli da poređenje cena nema smisla bez poređenja prihoda.

Takva poređenja sa zapadnim cenama nemaju osnova jer i lokalno stanovništvo plaća ove cene, koje nisu samo tokom tri meseca sezone, već ostaju do sledećeg, kada ponovo rastu.

Pored toga, Hrvatska je postala popularna upravo zato što je bila pristupačnija destinacija.

"Pad je već vidljiv, turisti će pronaći novu, jeftiniju destinaciju, a onda će oni koji su opravdavali takve cene tražiti druge krivce za probleme u turizmu", napisao je jedan korisnik.

Drugi su u komentarima podelili sopstvena iskustva sa cenama u Francuskoj.

"Ne živim na jugu Francuske, četiri sata sam udaljen od juga, ali sam jednom platio 4,70 evra za limenku Koka-Kole u ​​malom kafiću ispred kancelarije za vize. Možda je toliko ili čak i skuplje u Parizu. U Sen Tropeu smo platili 110 evra za dve Koka-Kole, dve pice i činiju dagnji ​​i pomfrita u restoranu", napisao je jedan korisnik.

Visoke cene pića

Neki su podsetili da visoke cene pića nisu neuobičajene na hrvatskoj obali godinama.

"U Splitu, flaša vode odavno košta između četiri i pet evra, u zavisnosti od mesta. Isto važi i za gazirana pića", rekao je jedan komentator.

Bilo je i onih koji su verovali da su se cene jednostavno izjednačile sa ostatkom Evrope.

"Stranci godinama odlaze na letovanje u Hrvatsku jer su ovde mogli jeftinije da prođu nego u svojoj zemlji. Sada su se cene izjednačile, pa se svi žale. Objektivno, svuda je poskupelo", napisao je jedan korisnik.

Neki komentatori su upozorili da su cene hrane na računu uporedive sa onima u Hrvatskoj.

"I nećete komentarisati cene hrane na računu? Testenina sa lososom košta 17 evra, a tartar biftek 18 evra. Cene su iste kao ovde, a u Francuskoj su prihodi višestruko veći", napisao je jedan korisnik.

Drugi su istakli da se i u Hrvatskoj može pronaći kvalitetna hrana po razumnim cenama.

"Zašto ne mogu da postavim fotografiju ovde? Da vidite kakvu su gozbu moj muž i njegov prijatelj imali u restoranu Maki u Gospiću na putu kući. Meso, supa, salata, pržene palačinke i piće, sve za 75 evra. Porcije su bile izdašne, hrana odlična, čak mi je i doneo palačinke", piše u objavi.

Dodaje se da nije skupo svuda, samo treba da se raspitate gde ćete jesti.

"Grčka je možda jeftinija, ali su porcije male. Pariz je lep, ali hrana nije ništa posebno.Slična je situacija i u Italiji, dok me je London prijatno iznenadio normalnijim cenama i veoma dobrom hranom. Hrvatski restorani mogu biti odlični, samo morate znati koje da izaberete", napisao je jedan komentator.

Neki smatraju da cena nije jedini problem, piše Dnevno.hr

"Problem nije cena, već kvalitet usluge. Kupovina zamrznutih lignji i naplaćivanje istih 24 evra je nešto što ozbiljni restorani u turističkim zemljama ne bi smeli sebi da dozvole", zaključio je jedan od učesnika diskusije.

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