FAO indeks cena hrane (FFPI), koji prati mesečna kretanja cena osnovnih poljoprivrednih proizvoda na svetskom tržištu, iznosio je 130,8 poena, što predstavlja pad od 0,2 odsto u odnosu na 131 poen iz aprila, preneo je Tanjug.



Indeks cena žitarica porastao je za 2,6 odsto u odnosu na april, na 114,3 poena, a poskupele su sve glavne žitarice.



Poseban pritisak došao je sa tržišta pšenice, gde su cene nastavile rast četvrti mesec zaredom.



Kao glavni razlozi navode se slabiji prinosi u ključnim izvoznim zemljama, uključujući Sjedinjene Američke Države, kao i rast troškova goriva i đubriva na globalnom nivou.



Snažan rast zabeležen je i kod šećera, čije su cene skočile za 7,5 odsto na 95,1 poen, pošto su investitori zabrinuti zbog mogućeg smanjenja globalne ponude u narednim mesecima.



Rast je povezan sa višim cenama nafte i očekivanjima da će Brazil više šećerne trske preusmeriti u proizvodnju etanola.



Cene mesa porasle su za 0,1 odsto na 130,5 poena, pri čemu su viši troškovi zabeleženi kod govedine i ovčetine.



S druge strane, tržište mlečnih proizvoda pokazalo je pad od 0,5 odsto na 119,2 poena, na najniži nivo od januara 2024. godine.



Najveći pad zabeležen je kod biljnih ulja, gde su cene pale za 4,6 odsto na 185 poena, prvenstveno zbog pojeftinjenja palminog i sojinog ulja, što je nadomestilo rast cena ulja repice i suncokreta.



Vrednost FFPI je viša za 2,9 odsto u odnosu na maj 2025, ali niža za 18,4 odsto u odnosu na rekordne vrednosti zabeležene u martu 2022, dodaje se u izveštaju na veb stranici FAO.



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