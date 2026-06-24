Hteo je običnu vodu sa česme, a račun ga je ostavio bez teksta

Ukupan račun od 2,50 evra za vodu sa limunom izazvao je brojne komentare na društvenim mrežama, a pojedini gosti ocenili su da je reč o "novom rekordu".

Voda sa česme 1,70 evra, limun 0,80

Prema pisanju austrijskih medija, na meniju jednog azijskog restorana u centru Graca stoji da pola litre vode sa česme košta 1,70 evra, dok manja količina nije dostupna.

Dodatnih 0,80 evra naplaćuje se za porciju limuna, pa gost koji poželi vodu sa malo limunovog soka ukupno mora da izdvoji 2,50 evra.

Restoran objasnio zbog čega naplaćuje vodu

Iz restorana su naveli da se ne radi o običnoj vodi sa česme, već o vodi koja prolazi kroz proces dodatne filtracije.

Kako su objasnili, u cenu su uračunati i troškovi posluživanja, rada osoblja i pranja čaša, piše Biznis Telegraf.

"Imam 23 godine, 25.000 evra ušteđevine i želju da otvorim kafeteriju u Beogradu. Da li sam luda?" Više o tome pročitajte OVDE.

Kada je reč o limunu, navode da gosti ne dobijaju samo nekoliko kriški, već sveže ceđeni limunov sok uz dodatne kriške limuna.

Mišljenja podeljena

Rasprava na društvenim mrežama pokazala je da su mišljenja podeljena.

Dok jedni smatraju da je naplaćivanje vode sa česme od 1,70 evra preterano, drugi ističu da restorani imaju brojne troškove i da imaju pravo da formiraju cene u skladu sa poslovnim rashodima.

Pitanje da li vodu sa česme treba naplaćivati ili nuditi besplatno već godinama izaziva polemike širom Evrope.

BONUS KLIP Pogledajte vesti o EXPO2027: