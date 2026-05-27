Konobari nisu obavezni da donesu besplatnu vodu. Ako restoran odbije da služi vodu iz slavine, gost nema pravo da se žali.

To je potvrđeno, barem u ovom slučaju, što je potvrdio i italijanski Vrhovni kasacioni sud, koji je krajem aprila odbacio tužbu turistkinje protiv luksuznog hotela u Južnom Tirolu, zaključivši da hoteli i restorani nisu zakonski obavezni da služe vodu iz slavine, čak i ako je gost spreman da je dodatno plati.

Prema pisanju italijanskog Korijere Alto Adiđe, spor se vodio protiv čuvenog hotela Sasonger u Korvari in Badiji, jednog od najpoznatijih hotela u italijanskim Dolomitima.

Turistkinja je tamo boravila tokom božićnih i novogodišnjih praznika između 2019. i 2020. godine i platila je više od 5.700 evra za nedeljni odmor sa polupansionom. Pića nisu bila uključena u cenu.

Tokom večere, žena je tražila vodu iz slavine, ali je hotelsko osoblje odbilo i poslužilo joj samo flaširanu mineralnu vodu od 0,75 litara po ceni od sedam evra, odnosno dve malo veće čaše.

Turistkinja je prvo prijavila slučaj sudu u Rimu, zatim se žalila višim instancima, a na kraju i Vrhovnom sudu. Tvrdila je da joj je uskraćeno osnovno pravo jer je „voda prirodno dobro i univerzalno ljudsko pravo“ i da svakom gostu treba garantovati obezbeđivanje minimalne količine vode za piće.

U svojoj tužbi je takođe navela da veruje da voda iz slavine treba da bude deo standardnih hotelskih i restoranskih usluga, baš kao krevet sa posteljinom, grejana soba ili sapun u kupatilu. Zahtevala je finansijsku štetu i emocionalni stres, i tražila je oko 2.700 evra odštete.

Međutim, svi sudovi su stali na stranu hotela. Vrhovni sud je zaključio da ne postoji zakon koji obavezuje restorane da služe vodu iz slavine i da gosti uvek mogu sami da nabave vodu za piće ako ne žele da kupuju flaširanu vodu.

Sud je takođe presudio da nije bilo kršenja ugovora jer je hotelski paket obezbeđen u skladu sa turističkom ponudom koju je gost rezervisao.

Advokat hotela Silvio Belardi rekao je da presuda potvrđuje da hoteli nisu obavezni da služe gostima vodu iz slavine.

"Niko ne sprečava gosta da sam koristi vodu koju želi. Neki hoteli odlučuju da služe samo flaširanu vodu kako bi izbegli moguće probleme sa vodom iz slavine", rekao je Belardi.

