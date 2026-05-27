Svet bi uskoro mogao da se suoči sa bolnom nestašicom nafte i prirodnog gasa i da bude primoran da drastično smanji potrošnju, upozorila je predsednica Federalnih rezervi Dalasa Lori Logan.

Zbog rata između Sjedinjenih Američkih Država, Izraela i Irana, ključni Ormuski moreuz ostaje zatvoren, što preti ozbiljnim posledicama po globalnu ekonomiju, piše Rojters.

"S obzirom na izuzetno ograničenu ponudu, ako se brodarstvo kroz moreuz uskoro ne vrati na nivo pre rata, svetska potrošnja nafte i prirodnog gasa možda će morati značajno da se smanji nego ranije", rekla je ona.

Ova kriza stavlja ceo svet pred izbor - brzo prilagođavanje ili bolnu recesiju izazvanu energetskim šokom.

Strateške rezerve nisu odgovor

Od početka rata sa Iranom, globalna ponuda nafte smanjena je za oko 13 miliona barela dnevno. Manjak se trenutno nadoknađuje povlačenjem iz strateških rezervi, ali je Logan upozorila da su te rezerve ograničene.

MEA je opisala trenutnu situaciju kao "!najveći poremećaj snabdevanja u istoriji".

Rukovodioci američkih naftnih kompanija očekuju da će proizvodnja nafte u SAD porasti za samo četvrt miliona barela dnevno ove godine - kap u moru u poređenju sa globalnim nedostatkom.

"Na ovaj ili onaj način, očekujem da će se energetska tržišta uskoro dovesti u otprilike ravnotežu. Ako molekuli nisu dostupni, svet ih ne može konzumirati", navela je ona.

Birol, Šel i MEA: Evropa bi se mogla suočiti sa racionalizacijom

Šef MEA Fatih Birol upozorio je da bi situacija mogla dovesti do nestašice goriva u Evropi.

Generalni direktor Šela, Vael Savan, rekao je da je smanjena ponuda već primorala delove Azije da smanje potrošnju.

MEA predviđa pad globalne potražnje za naftom od 420.000 barela dnevno u 2026. - čak 1,3 miliona barela dnevno manje od predratnih prognoza.

Kriza kao katalizator energetske tranzicije

Trenutna kriza mogla bi poslužiti kao katalizator za ubrzanje globalne energetske tranzicije.

U 2024. godini zabeležena su rekordna dva biliona dolara investicija u tehnologije čiste energije.

Logan je takođe iskoristila svoj govor da pozove na jačanje otpornosti tržišta državnih obveznica SAD, upozoravajući da se "takve pozicije mogu brzo raspasti u slučaju cenovnih ili finansijskih šokova".

