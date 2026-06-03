To su četiri finansijska entiteta - Nobiteks, Bitpin, Ramzineks i Valeks - koji koriste kriptovalute za razmenu digitalne imovine, direktor Nobiteksa i tri suosnivača.

"Strane finansijske institucije i pojedinci koji se bave određenim transakcijama sa kompanijama takođe bi mogli da se suoče sa sankcijama", saopštilo je ministarstvo.

Sankcije su postale ključna tačka spoticanja u tekućim mirovnim pregovorima između SAD i Irana. Američki državni sekretar Marko Rubio je ranije rekao da neće ublažiti sankcije Teheranu ako ponovo otvori Ormuski moreuz, ističući da je njegov nuklearni program doveo do ovih mera.

Nove sankcije su objavljene usred tekućih diplomatskih napora da se okonča rat SAD sa Iranom, koji do sada nisu uspeli da postignu dogovor.

Ministarstvo finansija SAD optužilo je Nobiteks za "olakšavanje plaćanja vezanih za iranske terorističke aktivnosti, pokušaje izbegavanja sankcija i transakcije vezane za Korpus islamske revolucionarne garde (IRGC), uključujući aktivnosti vezane za aktere ransomvera povezane sa IRGC".

"Nobiteks je takođe pomogao Centralnoj banci Irana da pristupi stotinama miliona dolara u stabilnim koinima koji se koriste za podršku devalvacije iranskog rijala, dok je istovremeno omogućio insajderima režima pristup međunarodnim berzama digitalne imovine i izbegavao sankcije u više jurisdikcija", navodi se u saopštenju Ministarstva za javnost, piše tportal.

Dodaju da je nakon početka američkih borbenih operacija u Iranu, Nobiteks je igrao ulogu u zaštiti i premeštanju imovine i sredstava iz Irana kako bi zaštitio bogatstvo režima uprkos prekidima interneta.

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