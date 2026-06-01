Nova pravila su deo Evropske regulative o ambalaži i ambalažnom otpadu (PPWR), koja ima za cilj smanjenje plastičnog otpada.

Regulativa je stupila na snagu u februaru 2025. godine i biće primenjena u svim državama članicama ovog leta. Umesto ambalaže za jednokratnu upotrebu, restorani će morati da koriste dispenzere za višekratnu upotrebu, stone flaše ili druge sisteme koji ne stvaraju dodatni otpad.

EU želi da smanji ambalažni otpad Evropska komisija kaže da ambalaža čini oko 40 procenata ukupne potrošnje plastike u Evropskoj uniji. Prosečan stanovnik EU proizveo je 186,5 kilograma ambalažnog otpada u 2022. godini. Brisel ima za cilj da smanji količinu ambalažnog otpada po glavi stanovnika za 15 procenata između 2026. i 2040. godine.

Nova pravila se primenjuju na različite vrste plastične ambalaže za jednokratnu upotrebu, uključujući pojedinačne kesice sosa koje se često koriste u restoranima i lancima brze hrane.

Dostava i prodavnice ostaju izuzete Zabrana se neće odnositi na hranu za poneti ili proizvode koji se prodaju u prodavnicama. To znači da će kesice sosa za jednokratnu upotrebu i dalje biti dostupne uz dostavu hrane i na policama supermarketa. Zdravstvene ustanove su takođe izuzete od novih pravila.

Dodatne zabrane dolaze 2030. godine. Evropska komisija kaže da su alternative već široko dostupne i objavila je smernice koje će pomoći ugostiteljima da se prilagode novim pravilima.

Ograničenja za kesice sosa su samo deo šireg plana za smanjenje otpada od ambalaže. Očekuje se da će i druga ambalaža za jednokratnu upotrebu biti postepeno ukinuta od 2030. godine, uključujući male bočice šampona i sapuna koje se često nalaze u hotelima. Komisija planira da proceni efekte novih mera 2032. godine, piše Indeks.hr

Brisel ističe da su do sada preduzete mere već dale rezultate, navodeći da je količina plastičnog otpada na evropskim plažama smanjena za oko 30 procenata.

BONUS KLIP Pogledajte vesti o EXPO2027:

Za najnovije biznis vesti iz Srbije i sveta, pratite nas na Tiktoku, Fejsbuku i na našoj Instagram stranici.