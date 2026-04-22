Interesovanje kupaca za ovu vrstu dostavljanja računa za struju raste iz dana u dan, navodi se u saopštenju EPS-a i ističe da izborom e-računa građani štede vreme, da račun dobijaju na brz i jednostavan način i da istovremeno čuvaju životnu sredinu.



Jelica Vojinović iz Zemuna, koja je polumilioniti korisnik elektronskog računa, ističe da se opredelila za e-račun jer je želela da račune dobija putem mejla i izbegne gomilanje papira.



''Važno je da svako od nas učini makar malo da sačuvamo životnu sredinu jer se zbog papira seče veliki broj stabala. Kada mi je stigao poslednji papirni račun, odlučila sam da pređem na elektronsku dostavu i za to sam se brzo i jednostavno prijavila'', rekla je ona.



Navela je da joj je dodatni motiv bio i popust od sedam odsto za plaćanje do 20. u mesecu za koji je saznala od ćerke.



''E-račun mi štedi vreme, za nekoliko sekundi otvorim mejl i dobijem sve informacije. Imam trajni nalog i plaćanje je još jednostavnije i nema nepotrebnih troškova'', rekla je Vojinovićeva.



Domaćinstva i mali kupci na garantovanim snabdevanju mogu da izaberu elektronsku dostavu računa na portalu i aplikaciji „EPS Uvid u račun“, na šalterima u poslovnicama EPS-a ili popunjavanjem zahteva sa sajtu www.eps.rs, prenosi Tanjug.



Procedura za izbor e-računa je jednostavna, a kupci dobijaju račun na mejl odmah po formiranju mesečnog zaduženja, pre štampanja i distribucije poštom, podsećaju iz EPS-a.



