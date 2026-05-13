"Cene hrane su i dalje niže nego ranije. Prestanak Uredbe o maržama, zasada nije imao značajni uticaj na rast cena hrane. Ne očekujemo automatski rast marži" , navela je guvernerka.



U trenutnom geopolitičkom okruženju, NBS vodi odgovornu politiku. Rast cena energenata međutim, utiče indirektno preko rasta cena hrane, industrijskih proizvoda i na privredu, rekla guvernerka NBS Jorgovanka Tabaković, je na predstavljanju majskog izveštaja o inflaciji.



Centralna banka očekuje da inflacija za ovu godinu iznositi u proseku 3,6 odsto, dok je u prethodnoj projekciji to bilo 3,3 odsto,



MMF je naveo, da je bio primoran da zbog rata na Bliskom istoku revidira prognoze. Tako, i za evrozonu projekcije su nešto nepovoljnije, podsetila je guvernerka.



"Istovremeno, zbog uticaja produžene globalne neizvesnosti na investiciono poverenje, još od prošle godine rast ekonomske aktivnosti u 2027. godini revidirali smo sa 5,0 na 4,5 odsto" - rekla je Tabakovićeva.



Ona je navela da će znatan rast svetske cene nafte i drugih primarnih proizvoda, u kombinaciji s niskom bazom iz septembra prošle godine usled primene uredbe kojom su marže u trgovini na veliko i malo bile ograničene na 20 odsto, uticati na to da se inflacija krajem tekuće i početkom naredne godine privremeno nađe blago iznad gornje granice cilja.



"Nakon toga, inflacija će usporavati i vratiti se u granice cilja s obzirom na to da je već u drugom tromesečju 2027. u proseku vidimo na gornjoj granici cilja", rekla je Tabakovićeva. NBS, kaže, nastavak postepenog usporavanja očekuje i u ostatku naredne godine, kao i njeno kretanje u granicama cilja do kraja perioda projekcije, piše Blic.



Dodala je da se rast svetskih cena energenata za sada nije u velikoj meri odrazio na inflaciona očekivanja finansijskog sektora i privrede. Tabakovićeva je navela i da povećani troškovi energije utiču ne samo na direktnu inflaciju putem rasta cena naftnih derivata, već i indirektno preko rasta cena hrane, industrijskih proizvoda i usluga.



"Viši troškovi i smanjeni raspoloživi dohodak stanovništva po tom osnovu odraziće se i na privredni rast. Zato smo, kao i druge centralne banke, korigovali projekciju inflacije naviše, a ekonomsku aktivnost naniže u odnosu na našu projekciju", rekla je Tabakovićeva.



Na početku obraćanja, guverner je navela da je ovaj izveštaj "posebno fokusiran na marže", a predstavljanju prisustvuje i ministarka trgovine Jagoda Lazarević.



Međugodišnja inflacija je u Srbiji povećana sa 2,8 odsto u martu na 3,3 odsto u aprilu, objavio je danas Republički zavod za statistiku. Cene proizvoda i usluga lične potrošnje u aprilu 2026. godine, u odnosu na mart 2026. godine, u proseku su povećane za 0,8 odsto.

