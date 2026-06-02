"Ljudi me zovu i danju u noću" - Marko radi najsplativiji posao tokom leta, nema odmora

Dok se većina građana ovih dana bori sa visokim temperaturama i traži spas u rashlađenim prostorijama, za Jovana iz Smedereva leto znači nešto sasvim drugo - neprekidne pozive, pune dane na terenu i gotovo nijedan slobodan trenutak.

Autor:  Dubravka Jovanović
02.06.2026.11:39
Ovaj serviser klima uređaja već godinama radi posao od kojeg živi, ali kako kaže, čim stignu prve ozbiljne vrućine, njegov svakodnevni ritam potpuno se menja.

"Ljudi me zovu konstantno. Dan i noć. Nekad ne stignem ni da odgovorim na sve pozive. Čim temperature porastu, svi žele da im klima radi besprekorno", govori Jovan za Bizportal.

Kada dođu vrućine, nema predaha

Za mnoge je leto vreme odmora, ali za servisere klima tada počinje najnaporniji deo godine.

Jovan dan provodi obilazeći adrese, popravljajući kvarove i servisirajući uređaje koji su često mesecima bili zanemareni.

"Ljudi uglavnom čekaju poslednji trenutak. Tek kada klima prestane da hladi ili počne da pravi problem, sete se da pozovu majstora. Onda nastane gužva i svi žele intervenciju odmah", kaže kroz osmeh.

Od posla ne zna gde će

Posla, priznaje, ima više nego dovoljno.

"Mogu slobodno da kažem da od posla ne znam gde ću. Nekada završim jednu intervenciju, a već me čeka nekoliko novih poziva. Telefon praktično ne miruje", priča on.

Prema poslednjim procenama, dnevna zarada tokom letnje sezone često iznosi oko 100 evra, dok u danima kada ima više intervencija može da premaši i 150 evra. Ipak, konačna zarada zavisi od broja poziva, vrste kvara, udaljenosti lokacije i složenosti samog posla.

Pak, iako zarada tokom sezone može biti veoma dobra, Jovan ističe da mnogi ne vide drugu stranu priče.

"Ljudi vide da se zarađuje, ali ne vide sate provedene na suncu, vožnju sa jednog kraja grada na drugi i činjenicu da leti gotovo da nema slobodnog dana. Ovo nije posao koji traje cele godine istim intenzitetom. Kada prođu vrućine, situacija se značajno smiri", istakao je on.

Jedan od najtraženijih zanata tokom leta

Sve veći broj domaćinstava u Srbiji koristi klima uređaje, pa raste i potreba za njihovim održavanjem. Zbog toga su serviseri među najtraženijim majstorima tokom letnjih meseci.

Jovan kaže da mu nije teško kada vidi zadovoljne mušterije.

"Najvažnije mi je da ljudi budu zadovoljni i da mogu normalno da funkcionišu kada su ovakve vrućine. Nije prijatno kada je napolju više od 30 stepeni, a klima ne radi", kaže on.

Za njega je leto već godinama isto. Dok drugi planiraju odmor, on planira kako da stigne na sve adrese koje ga čekaju.

"Kad krenu vrućine, kreće i posao. Tako je svake godine. Telefon zvoni, ljudi zovu, a ja radim koliko mogu", zaključuje Jovan.

Kursna lista

Valuta Buying (RSD) Middle (RSD) Selling (RSD)
EUR EUR 117,07 117,42 117,77
USD USD 100,55 100,85 101,15
CAD CAD 72,92 73,14 73,36
AUD AUD 72,04 72,26 72,48
GBP GBP 135,12 135,52 135,93
CHF CHF 128,22 128,61 128,99

Kripto valute

Valuta Cena (EUR)
BTC BTC 60.697,00 €
ETH ETH 1.699,58 €
LTC LTC 43,21 €
DOT DOT 0,98 €
BCH BCH 247,81 €
LINK LINK 7,65 €
BNB BNB 588,73 €
XMR XMR 292,03 €
