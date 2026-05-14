U razgovoru za nemački poslovni list Handelsblat, predsednik nemačke centralne banke rekao je da zvaničnici "ne mogu ignorisati visoke cene energije".



Dodao je da je povećanje kamatnih stopa sve verovatnije, osim ako se trendovi inflacije fundamentalno ne promene.



Odluka ECB o monetarnoj politici sa sledeće sednice očekuje se 11. juna.



"Možda ćemo se i dalje morati suočiti sa mnogo izazova kada je u pitanju inflacija", upozorio je Nagel, koji je takođe član Upravnog saveta ECB.



Nije isključio mogućnost da stope inflacije u nekim mesecima pređu četiri procenta.



"Čak i ako se rat uskoro završi, stopa inflacije bi mogla da ostane povišena mnogo duže nego što smo mislili pre samo nekoliko nedelja", rekao je.



Inflacija u evrozoni porasla je na tri procenta u aprilu, što je znatno iznad srednjoročnog cilja ECB-a od dva procenta. Međutim, osnovna stopa inflacije, koja isključuje nestabilne cene energije i hrane, znatno je niža, navodi DPA.



Bez znakova napretka ka okončanju sukoba sa Iranom i dalje otežanog transporta robe kroz Ormuski moreuz, na finansijskim tržištima rastu očekivanja da bi ECB mogla da poveća kamatne stope.



Međutim, guverner francuske centralne banke, Fransoa Vileroa de Galo, jasno je stavio do znanja na radiju Frans Info da još uvek nema dovoljno informacija o budućem toku osnovne inflacije da bi se donela odluka.



