Građani Švajcarske ovih dana se žale da se "kuvaju" na temperaturama višim od 35 stepeni, a razlog leži u strogim propisima i duboko ukorenjenoj kulturi štednje energije zbog koje je ugradnja klima uređaja u mnogim kantonima ozbiljno ograničena.

"U Cirihu je 35 stepeni i vazduh je vlažan, a moja beba pati ceo dan od vrućine, kao što sumnjam i mnogi drugi. U takvim uslovima, teško mi je da razumem kulturni mentalitet koji stoji iza bezbrojnih propisa koji ograničavaju instaliranje klima uređaja. Deluje kao kruta i distancirana odluka vlade koja direktno utiče na privatni život ljudi, nešto što ne biste očekivali u zemlji koja navodno želi da poštuje lične slobode koliko god je to moguće", požalila se jedna korisnica društvene mreže Redit.

Dodaje da čak i u nekim od najsiromašnijih delova Evrope, ljudima je dozvoljeno da koriste klima uređaje.

Kako kaže, s obzirom na to da Švajcarska ima jednu od najčistijih energetskih mreža u Evropi, uticaj na životnu sredinu bio bi minimalan.

"Koji je politički argument koji opravdava sve ove propise protiv klimatizacije?", pita se ona.

Švajcarska ima prilično stroga pravila za instaliranje klima uređaja

"Na neki način, to je nasleđe naftne krize iz 1970-ih. Nije da u međuvremenu nismo razvili rešenja: danas imamo efikasne velike toplotne pumpe, visokokvalitetnu izolaciju i napredne materijale za prozore, fasade, krovove i puteve, a takođe znamo da uklanjanje asfalta/betona i značajno ozelenjavanje gradova može sistematski sniziti temperature u kontekstu globalnog zagrevanja. Nažalost, zakonodavstvo u Švajcarskoj često sporo prati nove okolnosti", rečeno joj je.

Tačno je da klima uređaji nisu uobičajeni u švajcarskim kućama ili u mnogim komercijalnim zgradama, što je rezultat kombinacije faktora kao što su umerena klima, građevinski propisi koji daju prioritet energetskoj efikasnosti i fokus švajcarske države na održivost. Iako nisu zabranjeni, dobijanje dozvola za ugradnju klima uređaja može biti izazovno u nekim kantonima zbog strogih propisa usmerenih na smanjenje potrošnje energije.

Više luksuz nego nužnost.

Za početak, Švajcarska uživa u umerenoj klimatskoj zoni. Leti temperature retko prelaze ekstremne vrednosti zabeležene u mediteranskim ili kontinentalnim delovima Evrope.

Čak i u toplijim danima, večernji pad temperature omogućava stanovnicima da ohlade svoje domove jednostavnim otvaranjem prozora. Zgrade se grade tako da što više zadrže toplotu zimi, a da leti ostanu dovoljno hladne zahvaljujući debelim zidovima, pravilnoj orijentaciji i visokokvalitetnoj izolaciji.

U mnogim slučajevima, već dobro poznate pasivne metode hlađenja poput spuštanja roletni tokom dana i provetravanja noću su i dalje dovoljno efikasne. Stanari retko osećaju potrebu za dodatnim uređajima za hlađenje, zbog čega se klimatizacija smatra više luksuzom nego nužnošću.

Međutim, i Švajcarci su se ovog leta suočili sa visokim temperaturama, ali u mnogim stanovima i kućama gotovo da nije bilo klimatizacije.

Klima i građevinska praksa

Ekološka svest u Švajcarskoj nije samo fraza, ona je pretočena u stroge zakone i propise. U mnogim kantonima, za ugradnju klima uređaja potrebna je posebna dozvola, a u nekim slučajevima i obrazloženje potrebe.

Na primer, u Ženevi, jednom od kantona sa najstrožim pravilima, vlasnici zgrada moraju da dostave dokumentaciju kojom se dokazuje da postoji medicinski ili funkcionalni razlog za ugradnju sistema za hlađenje.

Pored toga, generalno se odobravaju energetski efikasni sistemi koji ispunjavaju visoke standarde potrošnje i emisije. Možda najvažniji razlog zašto se klima uređaji retko koriste u Švajcarskoj leži u duboko ukorenjenoj kulturi održivosti. Za mnoge građane, nepotrebna potrošnja energije se smatra društveno neodgovornom, a hlađenje prostorija na nerealno niske temperature je luksuz koji ide protiv vrednosti zajednice.

Stanovnici su navikli da se tokom toplijih dana oslanjaju na prirodne metode hlađenja: od ventilatora preko strateški otvorenih prozora do boravka u prirodi. Naravno, klima uređaji nisu ni zabranjeni niti potpuno odsutni u Švajcarskoj. Sve više kompanija koristi moderne, energetski efikasne sisteme hlađenja u svojim poslovnim prostorijama, posebno u urbanim sredinama koje su sve više izložene toplotnim talasima. Klimatizacija je takođe standardna u bolnicama, hotelima i modernim tržnim centrima, piše Dnevno.hr

Međutim, čak i kada postoji mogućnost njihove ugradnje, mnogi građani radije biraju alternativna rešenja, kako zbog troškova, tako i zbog ličnih uverenja.

BONUS KLIP Pogledajte vesti o EXPO2027:

Za najnovije biznis vesti iz Srbije i sveta, pratite nas na Tiktoku, Fejsbuku i na našoj Instagram stranici.